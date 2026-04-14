曾提補償薪資、房租、一切福利 民眾黨證實李貞秀不只一次要錢！

民眾黨主席黃國昌14日於立院黨團晨會後受訪。（袁茵攝）

民眾黨陸配立委李貞秀昨（13日）被開除黨籍，關鍵證據是一份4月7日由黨團總召陳清龍繳交的會議記錄，直指李貞秀向黨要錢，且據悉金額為剩下任期的立委薪水與房租，估算至少340萬元以上；但李反咬黨主席黃國昌等人是「高度政治壓力下的單方要求」，強調自己不會拿一分錢。對此，黃國昌今（14日）證實，李當天提出要補償接下來立委薪資、租金和一切福利，且李並非第一次要錢，因為後來跟陳清龍溝通時又談到錢的事情，甚至中評會中也談到。

廣告 廣告

黃國昌14日上午到立院黨團與立委們開晨會，會後接受媒體訪問。針對昨晚被李貞秀點名，4月7日是「高度政治壓力下的單方要求」非正常黨內溝通機制，還說不會拿一分錢，當天狀況究竟為何？黃國昌表示，自己要先代表民眾黨表達對此事感到非常遺憾。

黃國昌提及，創黨主席柯文哲在2024年立委不分區名單中，納入新住民跟陸配代表，是希望能實現共融社會的理念，而民眾黨也一直在捍衛其理念跟價值，且不會有任何改變，因此李貞秀被中評會除名，「事實上跟陸配身分一點關係都沒有」，民眾黨捍衛新住民與陸配上，可說是全黨秉持相同信念跟價值。

黃國昌指出，關於4月7日早上的會議，事實上起頭是李貞秀其實數度跟柯文哲懇談，且曾跟柯文哲表達「總質詢結束以後會宣布辭去不分區立委職位」，而李貞秀總質詢是在4月7日，他從柯文哲那邊得到此訊息，就想說在黨團晨會結束後，找陳清龍、黨團主任陳智菡、祕書長周榆修一起跟李貞秀討論請辭後的作業配合與協助。

黃國昌說，想不到當天會議上，李貞秀忽然提出要求，要用金額去補償她接下來在立委任期當中的薪資、租金，還有其他一切的福利，「她認為她要先拿得到錢，她才願意辭去不分區立委。那作為民眾黨的黨主席，我是絕對不可能容許，也不可能同意這樣子交換的條件。」因為不分區立委職務乘載所有把政黨票投給民眾黨的支持者，而他們在立院也要履行對選民承諾、捍衛民眾權益，怎麼可能用金錢交換方式，進行之前她跟柯文哲表達的辭去立委職務？

黃國昌坦言，對於李貞秀昨天發聲明否認此事，「老實說，我看了非常非常驚訝，因為那天早上發生她開口要錢的這件事情，我們在場所有的人其實有點驚嚇到不知道怎麼回應，那當場我也很清楚的讓她知道，黨絕對不可能同意這樣的要求。」因此會議結束後，他們做成了清楚會議記錄，他和周榆修、陳智菡、陳清龍也簽名以示負責。

黃國昌再爆，且李貞秀開口要錢的事情，並非只有在4月7日當天早上，當天會議結束後，陳清龍仍持續跟李貞秀溝通、懇談過程中，李又不斷提到錢的事情，甚至昨天中評會開會時，李貞秀也在中評會會議上承認提到錢的事情，所以對方昨天突然發聲明否認，「我必須要老實說，跟客觀的事實不符，我想李貞秀她自己心裡非常清楚。」

【看原文連結】