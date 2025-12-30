曾提醒科技監控！ 前鄉長涉貪「遭判499年」疑棄保潛逃

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強，因為涉入129件收賄案，一審被重判499年，二審開庭時，人沒到場，疑似棄保潛逃，原來他早就搭機前往香港，這個案子，8月一審宣判時，檢察官就已經提醒法院，應加強科技設備監控，如今人卻跑了，民眾質疑，法官的防範作為，是不是應該積極一點。

舉起鏟子主持鄉公所辦公廳舍動土典禮，他是苗栗三灣鄉前鄉長温志強，因為涉及收賄1289萬元，包含工程與人事在內總共有129件，一罪一罰累加刑期，一審依貪污罪判刑499年2個月，上訴二審後温志強沒有到高分院法庭，法官調入出境紀錄，才知道他已經在10月底搭乘飛機前往香港。

温志強目前不知去向，疑似棄保潛逃，地檢署強調，這個案子起訴後法院已經審理3年，今年8月一審作出判決後，地檢署除了馬上提出上訴，而且還發文提醒法院，對於貪污被告應該加強科技監控。

苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠說：「檢察官於10月13日上訴補充理由書，向法院主張，應對被告實施科技設備監控，當時被告尚未出境。」法官審理後，裁定温志強100萬元交保，沒有限制出境，温志強失聯2個多月行蹤成謎，民眾認為法官的防範作為應該要更積極一點。

民眾說：「被判那麼多年表示他犯案這個紀錄有很多，要限制他出境限制他出海甚至要控制他的行動。」温志強的行蹤檢警還在追查，是否要沒入保證金發布通緝，法院認為，還要等合議庭檢視卷證資料，再做裁定。

