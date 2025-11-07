曾搞垮陸紅十字會！「初代網紅」郭美美又炫富 微博帳號被封

堪稱大陸「初代網紅」的郭美美，曾因高調炫富導致大陸紅十字會蒙上醜聞，她兩度入獄後，豈料近日又故態復萌，在微博高調秀出勞斯萊斯新車炫富，消息曝光後，她的帳號立即被新浪微博查封。

郭美美。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，微博官方帳號「圍脖俠」6日發文稱，用戶「郭美May努力努力」持續炒作炫富拜金等行為，多次高調宣揚不良價值觀，並以此作為流量變現手段，違反法律法規和社區公約的有關規定，現已受到關閉帳號的處置。

郭美美3日在其微博帳號「郭美May努力努力」，曝光一張勞斯萊斯新車的照片，畫面中她光鮮亮麗，在鮮花和氣球簇擁下，站在一輛白色勞斯萊斯豪車前，稱自己「喜提大玩具」。

現年34歲的郭美美2011年以大陸紅十字會商業總經理身分，在微博炫耀自己住別墅、開豪車，並擁有數十個愛馬仕包，之後她坦言，這些都來自「乾爹」、中紅博愛資產管理有限公司前董事王軍，該公司業務涵蓋紅十字會相關公益服務項目的投資、運營及管理等。

外界紛紛質疑紅十字會善款流向，引發眾怒，導致紅十字會陷入信任危機，捐款量一落千丈，之後她被控開設賭場於2015年入獄，2019年出獄。

