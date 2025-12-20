曾擁殺神槍、放比特犬咬人！「狗頭幫」老大自戕 二審公訴不受理

〔記者許國楨／台中報導〕外號「瘋寬」的南投地方吳姓角頭，曾擁槍自重涉以暴力手段討債，甚至下令比特犬攻擊被害人，一審判刑1年6月，案件上訴二審期間，吳男卻於去年11月自戕，台中高分院近日依法裁定，因被告死亡，諭知全案公訴不受理。

經查，吳男長年活躍於南投濁水溪一帶，涉嫌經營地下賭場與砂石買賣，行事作風兇狠強悍，在地方惡名昭彰。他甚至將飼養的比特犬頭像製成「通行證」，規定進出工地的砂石車必須張貼出示，藉此掌控運輸權與工程標案，因而被外界稱為「狗頭幫」老大。

本案起因於工程款糾紛，2022年8月間，吳不滿李姓男子追討約200萬元工程欠款，夥同多名手下將李男強行帶往辦公室談判，吳不僅親自動手毆打，還出言恐嚇要斷其手腳，其他人則持球棒攻擊李男四肢，並壓制其行動，隨後更下令比特犬撲咬，造成李男臉部撕裂傷、四肢多處挫傷與咬傷。

南投地院審理後，認定吳男涉犯剝奪他人行動自由、傷害及恐嚇危害安全等罪，合併判處有期徒刑1年6月，檢方不服判決提起上訴，主張應朝殺人未遂、重傷害未遂及組織犯罪等罪名審理，案件因此進入二審。

然而，吳男在案件審理期間，還涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索百餘萬元，檢警於去年8月底攻堅逮人，查扣5把長短槍及200多顆子彈，其中包括一把電影《捍衛任務》中「殺神」基努李維使用的KSG霰彈槍，火力驚人，未料吳男去年11月輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

