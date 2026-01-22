曾攜手赴大型救災！詹能傑弟弟也是消防員 名字一豪一傑被譽「詹氏兄弟滿門豪傑」如今剩他

基隆消防小隊長詹能傑（右），在入火場搜救時不幸殉職；其親弟弟詹庭豪（左）也同樣為打火英雄。（翻攝畫面）

基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨晚（21日）發生一起重大火災事故，一棟社區大樓2樓民宅不明原因起火，消防人員到場搜救期間，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑在執行任務時三度進入火場，試圖救出受困的受困之羅姓女子，過程中因缺氧昏厥，送醫搶救後於清晨宣告不治。

這名英勇尋職的消防員，其弟弟詹庭豪也同樣為打火英雄，兄弟倆名字一「傑」一「豪」，過去也被譽為詹氏兄弟滿門「豪」「傑」，如今傳來哥哥詹能傑不幸殉職噩耗，弟弟急向所服務的桃園市消防局蘆竹分隊請假，趕赴基隆。

基隆樂利三街火警怎麼發生？ 27車59人到場灌救

基隆市消防局指出，昨晚約10時許 接獲報案，指樂利三街一處社區大樓2樓冒出火煙，消防局隨即派遣27輛消防車、59名人員前往救援，並緊急疏散社區內20多戶、上百名住戶 以策安全。

火勢撲滅過程中，一名林姓女子向消防人員表示，自己的女兒仍受困屋內，搜救行動隨即展開。

為何消防小隊長詹能傑三度返回火場？

據了解，仁愛分隊小隊長詹能傑擁有19年消防資歷，當晚在搜救行動中多次進出火場。至凌晨1時左右，詹能傑第三度進入火場後，成功找到受困的羅姓女子。

不過，現場屋內疑似長期堆放大量雜物，動線受阻、視線不佳，使搜救難度大幅提升。羅女當時被雜物壓住，呼吸狀況不佳，詹能傑隨即協助脫困。

搜救過程發生什麼狀況？ 缺氧成關鍵因素

搜救過程中，詹能傑將自己的空氣呼吸器面罩提供給羅女使用，自己則與義消共用裝備，期間疑似吸入大量濃煙，最終在火場內昏厥。

直到約1小時後，詹能傑才被同仁發現並送醫急救，仍於清晨4時許宣告不治；羅姓女子則於清晨5時許被救出，但同樣未能挽回生命。

殉職消防員背景曝光 胞弟同樣任職消防單位

消防局表示，殉職的詹能傑現年41歲，長年服務於基隆市消防局仁愛分隊，資歷完整、經驗豐富。其胞弟詹庭豪亦為消防員，自2011年起投入消防工作，曾於基隆市消防局服務，兄弟倆曾攜手經歷多次大型救災任務，並於去年（2025）10月調任至桃園市政府消防局蘆竹消防分隊。

據了解，詹庭豪於今晨接獲噩耗後，已向單位請假返家，處理相關事務。

