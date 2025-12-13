台鐵志學車站33歲盧姓女副站長於11日晚間騎車回家途中發生嚴重車禍，導致顱內出血需緊急開顱手術。盧姓副站長曾在花蓮光復鄉救災期間支援輸運工作，協助「鏟子超人」往返災區，與鏟子超人們多有互動，讓人印象深刻。事故發生在當晚7點20分左右，她騎車北上經過木瓜溪橋時突然摔車，送醫時已陷入昏迷，目前傷勢嚴重。得知消息後，許多民眾包括「鏟子超人」紛紛上網集氣，希望她能早日康復。

曾支援光復救災運輸！台鐵副站長車禍重傷 鏟子超人集氣祈福。(圖／家屬提供)

台鐵志學車站33歲盧姓女副站長於11日晚間騎車回家途中發生嚴重車禍，導致顱內出血需緊急開顱手術。盧姓副站長曾在花蓮光復鄉救災期間支援輸運工作，協助「鏟子超人」往返災區，與鏟子超人們多有互動，讓人印象深刻。事故發生在當晚7點20分左右，她騎車北上經過木瓜溪橋時突然摔車，送醫時已陷入昏迷，目前傷勢嚴重。得知消息後，許多民眾包括「鏟子超人」紛紛上網集氣，希望她能早日康復。

廣告 廣告

台鐵女副站長車禍重傷 「鏟子超人」集氣祈福 。(圖／TVBS)

盧姓副站長平日工作認真負責，常在志學車站耐心向乘客解釋列車狀況，即使在人潮擁擠時，仍保持微笑服務。在光復鄉救災期間，她更積極支援台鐵輸運工作，協助救災人員往返災區，展現專業與奉獻精神。然而，11日晚間7點20分左右，這位敬業的副站長在下班騎車北上行經木瓜溪橋時，不幸發生嚴重車禍。

事故發生時，後方車輛拍攝到部分畫面，顯示盧姓副站長騎到橋上時突然摔車，但因畫面不清晰，無法確定確切原因。119救護人員抵達現場時，發現她已陷入昏迷狀態，頭部受創嚴重，立即將她送往醫院急救。醫生診斷她顱內出血嚴重，需要進行緊急開顱手術，同時還發現她耳朵出血、鎖骨斷裂，腹部也遭到撞擊。

曾支援光復救災運輸！台鐵副站長車禍重傷 鏟子超人集氣祈福。(圖／家屬提供)

盧姓副站長的哥哥表示，妹妹在急診時就被發現腦部有嚴重受創，目前醫療團隊正全力搶救她的生命。家屬心急如焚，已在社群媒體發文，希望若有其他路過車輛拍攝到事發畫面，能提供行車影像協助釐清車禍原因。

台鐵女副站長車禍重傷 「鏟子超人」集氣祈福 。(圖／TVBS)

警方調查發現，盧姓副站長酒測值為零。目擊者描述事故似乎是自摔，摩托車壓在她身上。然而，由於後車提供的影像距離摔車處約有100公尺，畫面不夠清晰，車禍確切原因仍有待進一步調查釐清。許多認識盧姓副站長的民眾和「鏟子超人」得知消息後，紛紛在網路上為她集氣打氣，期盼她能早日脫離危險，恢復健康。

更多 TVBS 報導

苗栗隨機砍人英雄大失血3000cc！換血8成救回一命 妻：他不後悔

逃逸移工修屋墜落！遭私自丟醫院不治 工頭落跑下場曝光

左轉未禮讓！駕駛辯「她闖紅燈」 監視器曝真相打臉

眼前的黑不是黑！ 開車上路引擎蓋突吹掀 竟是保養廠闖禍

