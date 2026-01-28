即時中心／林韋慈報導

精神科名醫李光輝因與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁的親戚發生訴訟糾紛，多次在法庭當庭詆毀王炳梁，指控其捲入翁茂鍾案、利用前法官身份影響審判，王炳梁因此提告，台北地檢署去年依三件誹謗罪將李光輝起訴。台北地院法官近日開庭查明，發現李光輝已於今（2026）年1月5日死亡除戶，判決公訴不受理。

李光輝生前涉及多起案件，法院預期多數公訴將隨其死亡不予審理。過去他曾以「印股票換鈔票」方式吸金，販售生技公司未上市股票，違法吸金逾1億元。一審台北地院依違反證券交易法等罪，判刑10年，二審高等法院審理中，預料亦將判公訴不受理。

此外，李光輝另有一件詐欺案，去年12月已判刑1年6月定讞，隨其死亡無須入監。他曾向一名末期大腸癌女病患謊稱，可提供「自然殺手細胞（NK）療法」治療癌症，收取150萬元費用，但實際上僅向大學租借實驗室，為患者注射生理食鹽水，患者12天後不治。桃園地院依詐欺取財罪判刑2年，高院去年12月改判1年6月，並追徵犯罪所得150萬元定讞。李光輝去世後，刑期無需執行，但沒收部分可單獨執行。

至於誹謗王炳梁案，北檢起訴指出，李光輝因與王炳梁的姪子王伯綸多起訴訟心生不滿，於2023年11月9日、10日及2024年8月15日，在高院、桃園地院及智財法院開庭時，當庭誹謗王炳梁「造成20餘位法官提前退休」，並指控王炳梁「利用其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」，甚至質疑自己案件被提前換法官是王炳梁所為。北檢依此三件誹謗罪起訴李光輝。

北院法官日前開庭查證，李光輝已於今年1月5日死亡，並由戶役政資訊網站全戶戶籍資料確認。依刑事訴訟法規定，本案不經言詞辯論，直接判決公訴不受理。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／曾收病患150萬僅打生理食鹽水！精神科名醫李光輝官司纏身 死亡全免刑

