曾放話抓哥倫比亞總統 川普改口兩人將見面、讚他來電態度好

美國總統川普（左）與哥倫比亞總統裴卓。路透社資料照片



美軍上週末突襲委內瑞拉並抓走總統馬杜洛夫婦後，美國總統川普一度揚言，哥倫比亞總統裴卓或許是下一個目標，但他週三（1/7）表示，裴卓已經致電說明雙方存在的分歧，對此非常感謝，並期待在不久的將來舉行會面。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱，能與裴卓（Gustavo Petro）通話深感榮幸，指對方致電說明毒品問題等雙方存在的分歧，「我非常感謝他的來電和語氣，並期待在不久的將來與他會面」。

廣告 廣告

川普進一步透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與哥倫比亞外交部長正在安排會晤事宜，屆時將在白宮舉行。

美軍3日凌晨抓走馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，裴卓第一時間跳出來批評川普政府，並要求聯合國等國際組織仲裁。

對此，川普4日在空軍一號上回嗆說：「哥倫比亞也病得很嚴重，被一個病態的人統治，他喜愛製造古柯鹼毒品賣給美國。他沒法繼續這樣下去了。」此言是否代表美國接下來將對裴卓發動軍事行動？川普則說：「聽起來不錯。」

更多太報報導

川普揚言再襲委內瑞拉 還說出兵哥倫比亞「聽起來很不錯」

委內瑞拉後下一個是誰？川普點名這三國：「他」最好小心點

哥倫比亞總統：「他們」正在攻擊委內瑞拉 要求聯合國緊急會議