曾放話高捷有炸彈！阿志男北上欺負身障 A走「99張刮刮樂」彰化網咖睡翻落網

高雄21歲男子曾謊報高雄捷運有炸彈，這回北上詐騙身障刮刮樂。翻攝畫面

曾在去年謊報高雄捷運有炸彈、引發恐慌的21歲李姓男子，本月4日傍晚，在北市中山區佯裝購買彩券，竟趁身障人士不便之際，詐取價值近萬元的99張刮刮樂後火速南逃。中山分局警方獲報後，連夜調閱監視器，展短短13小時內就在彰化一處網咖將這名「炸彈狼」李男逮捕歸案。

佯稱提款誘進超商 趁隙摸走「一本刮刮樂」逃逸

警方調查，李男於4日下午4時30分許，在民權西路一處彩券攤位鎖定一名身障販售者。他先佯稱要大量購買刮刮樂，但身上現金不足需前往超商提款，引誘被害人一同前往對街超商。

廣告 廣告

過程中，李男取走整本面額100元的刮刮樂共99張（價值9,900元），並謊稱要在店外清點張數，隨即趁被害人反應不及，故作鎮靜轉身逃入人群中。被害人發現李男遲未返回，查看後才驚覺遭到詐騙，心急如焚報警求助。

北高連環犯 曾放言高捷有炸彈

中山分局獲報後組成專案小組，發現李嫌極其狡猾，犯案後隨即搭乘台鐵南下，企圖製造多重斷點。然而，警方經由大數據分析與縝密比對，鎖定李嫌逃往彰化，於翌日清晨7時許，趁李嫌在彰化市區某網咖熟睡時，將其拘提到案。

警方進一步清查身分驚覺，李男不僅多次在南部針對彩券行下手，更是去年鬧得沸沸揚揚的「高雄捷運炸彈恐嚇案」主嫌。當時他在高雄捷運紅線「巨蛋站」、「左營站」按下緊急電話鈴並謊稱有炸彈，造成社會動盪，遭依恐嚇危安罪送辦後收押。沒想到此次北上不僅未收斂，更變本加厲對弱勢族群下手，全案警詢後，依刑法詐欺罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

醫院大戰曝光！27年看護上位正宮 百歲人瑞妻控「醫外攔轎」劫夫 怒告10子孫

「沒射過好可惜」！癱瘓歌手演講遭犀利提問 網怒轟霸凌：教育失敗