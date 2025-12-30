曾救回曹西平！「小17歲密友」肝炎病逝 臨終囑託Jeremy照顧四哥

資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書，曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平（四哥）昨天（29日）驚傳陳屍三重住處，被34歲吳姓乾兒子Jeremy發現時已無生命跡象，享壽66歲。據悉，曹西平一生歷經多次人生低潮，其中陪伴他長達10年的助理阿凱，被視為其生命中最重要的支柱，儘管兩人相差17歲，仍建立深厚情誼，且對方病逝前的一句話，甚至給了曹西平活下去的動力。

《三立新聞網》報導，曹西平一生歷經多次人生低潮，其中陪伴他長達10年的助理阿凱，被視為生命中最重要的支柱，雖然兩人年齡相差17歲，卻擁有不輸家人的深厚情誼。曹西平過去曾罹患重度憂鬱症，在父母相繼離世後一度長期旅居泰國，難以走出傷痛，所幸阿凱在旁細心照料與開導，才讓他逐漸重拾生活動力。

然而2011年，阿凱因猛爆性肝炎引發多重器官衰竭驟逝，再度重創曹西平。多年來，他不時在阿凱冥誕時於社群平台抒發思念之情，坦言失去摯友後內心的孤獨與不捨。據悉，阿凱生前曾叮囑曹西平的乾兒子Jeremy要好好照顧他，這份囑託也成為Jeremy多年來陪伴四哥的重要原因。

據了解，曹西平平時與乾兒子同住三重河邊北街住處，29日晚間10時許，吳男返家後發現曹西平倒臥屋內，已出現屍斑與僵硬現象，隨即報案。目前曹家人已委託乾兒子處理後事，遺體送往新北市立殯儀館，並完成相驗程序。現場氣氛哀戚，親友神情悲痛，陪伴曹西平走完人生最後一程。

