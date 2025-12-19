曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

政治中心／陳慈鈴報導

行政院秘書長張惇涵於立法院的發言，被封為政院新戰神。（圖／行政院提供）

行政院秘書長張惇涵於18日前往立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲的質詢，不僅態度沉著冷靜，還以清晰的邏輯逐一反擊，當場讓立委們說不出話來，超狂行徑在網路上引起討論。對此，曾經教過張惇涵的補教名師宋學維（戴然）也激動發聲了。

回顧18日立法院司法及法制委員會的備質詢，王鴻薇在質詢時稱「專門造謠」，張惇涵表示國民黨立委告他造謠已經敗訴，「你現在說我造謠，你才是造謠」；對於翁曉玲在質詢中抨擊總統賴清德「比希特勒還獨裁」，他則反嗆「你是說過立法院比較大的」。張惇涵一針見血的反擊方式，直接被網友封為「政院新戰神」。

曾教過張惇涵的補教名師宋學維看完他在立法院精采的表現後，激動喊「我感到很驕傲」。（圖／翻攝自Threads @jethrosung）

宋學維看完張惇涵在立法院可圈可點的表現後，於《Threads》發文「張惇涵曾是我學生，我感到很驕傲！」是後發現貼文於短時間內爆衝到1萬個讚，直言「張惇涵應該說對或做對了什麼！」

此文一出，隨即引起熱議，網友紛紛表示，「老師教導有方，為國家培養出傑出的人才」、「對台灣不好的事我們不做，光是這句就值得2300萬個讚」；張惇涵本人也現身留言區表示「謝謝老師。老師要照顧好身體喔！」

還有人提起國民黨立委黃國昌國中老師曾經說過，看到黃國昌如今的表現感到相當痛心，直呼「我真的捶心肝！」與張惇涵老師的態度，形成鮮明對比。

