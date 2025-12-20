曾散步經過誠品南西！小宵虎南聞北捷攻擊案 沉痛發聲：非常難過

台北捷運19日發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文於台北車站地下通道、捷運中山站南西商圈丟擲煙霧彈及汽油彈，並在揮刀隨機砍人後墜樓身亡，震驚社會。對此，日本前AV女優小宵虎南20日在社群平台表示看到了相關新聞後感到非常難過。

小宵虎南3月曾分享在誠品南西門口拍攝的照片（左圖）。（圖／翻攝自小宵虎南IG）

小宵虎南在IG限時動態中，坦言先前來台灣出席活動對她來說是非常珍貴的回憶，因此得知19日發生的攻擊案很難過，「在此向受害者與家屬、以及感到不安的各位，致上最深的關心與慰問。」也呼籲大家避免轉傳未經證實的資訊，務必把安全放在第一位，「希望一切能盡快平靜下來，之後我們能再次帶著笑容相見。」

小宵虎南20日發文。（圖／翻攝自小宵虎南IG）

小宵虎南因擁有亮麗外型與火辣身材，曾被讚是「三上悠亞接班人」；雖然她2月已宣布從AV界引退，但仍不時透過社群平台與粉絲們分享她的近況。3月她曾PO出多張在誠品南西旁拍攝的照片，也在個人YouTube頻道分享來台工作、品嘗美食、散步的側拍影片，並大讚小籠包很美味。

《中天關心您| 請珍惜生命，再給自己一次機會》

生命線：1995

張老師專線：1980

24小時安心專線：1925

