曾敬驊二次入圍即摘金奪男配！陳雪甄苦等17年終奪最佳女配

金馬獎最佳男女配角獎項揭曉，曾敬驊以《我家的事》中飾演的活潑細膩弟弟角色，第二次入圍即勇奪最佳男配角，上台時激動落淚，感謝劇組如家人般的支持。而陳雪甄則憑藉《人生海海》中飾演馬來西亞華人的精湛演技，在苦等17年後終於奪得最佳女配角殊榮，她感性地將獎項獻給所有在電影中擔任配角的演員們，肯定他們在暗處支撐創造電影細節的貢獻。這兩位演員的真摯情感和精彩表現，為金馬獎典禮增添了動人亮點。

當宣布曾敬驊以《我家的事》獲得金馬獎最佳男配角時，他瞬間呆住了，難以置信。片中的家人們都上前擁抱祝賀，而曾敬驊在第二次入圍金馬獎就成功奪得獎項，上台時情緒激動，忍不住爆哭。他在感言中首先感謝《我家的事》劇組，表示劇組真的就像一個家一樣。曾敬驊也感謝父母，雖然自認不太會說話，但他強調自己確實做了很多勇敢的事情。

瞬間呆住...曾敬驊奪金馬男配爆哭：不太會說話。（圖／金馬執委會提供）

在《我家的事》中，曾敬驊飾演家中弟弟，塑造了一個活潑外向卻心思細膩、幽默可愛的角色。雖然他在台上泣不成聲，但真摯的情感贏得全場熱烈掌聲。曾敬驊也感謝這個世界給他空間好好生活、感受各種情緒，並表達了對電影的熱愛，感謝電影讓他愛上這一切。這個獎項為他的演藝生涯增添了重要的一筆。

陳雪甄苦等17年...奪金馬最佳女配上台暴淚。（圖／金馬執委會提供）

而金馬獎第62屆最佳女配角則由陳雪甄憑藉《人生海海》中的表現奪得。頒獎人林嘉欣宣布得獎者時，陳雪甄終於在等待17年後逆轉獲獎。她在《人生海海》中飾演馬來西亞當地華人，以細膩的口音和精湛的演技贏得評審青睞，實至名歸。

陳雪甄上台領獎時感動地表示：「走了17年，我終於站上來了。」她將這個獎項獻給所有在每一部電影中擔任配角的演員們，強調很多時候正是這些配角在暗處的支撐，才能創造電影中的許多細節。她的真誠感言不僅讓自己激動落淚，也感動了在場所有人。

隨著男女配角大獎揭曉，金馬獎典禮呈現出亮點滿滿的精彩時刻，兩位得獎者的動人表現和真誠感言，為這場盛會增添了無比感動的氛圍。

