曾敬驊勇奪金馬之作《我家的事》CATCHPLAY+上架；《出神入化3》神偷天團「四騎士」重磅回歸！｜電影線上看推薦

《我家的事》劇照、《出神入化3》劇照

本周上架新片首推讓曾敬驊一舉抱回首座金馬獎的台片《我家的事》，電影以導演潘客印故鄉彰化社頭為背景，充滿濃厚的台灣在地生活氣息，故事以「一家四口」不同視角出發，描繪真摯的家庭樣貌，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪演技自然打動人心，笑淚交織，後勁十足，在即將迎來農曆春節的時刻，很適合全家人一起欣賞，看完記得互相給彼此一個大大的擁抱！

如果假日只想在家耍廢看個娛樂爽片，推薦充滿魔幻視覺體驗的《出神入化3》，魔術天團「四騎士」重磅回歸，老將攜手新世代高手，再掀起魔術風暴，千萬不要錯過，現在就來看看本周有什麼精彩新片上架吧！

《我家的事》

播出時間：2月4日

播出平台：CATCHPLAY+

《我家的事》劇照

榮獲金馬獎最佳改編劇本、最佳男配角兩大獎，導演潘客印攜手藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪，詮釋一家四口之間寫實複雜的情感流動，片中將家庭成員分別命名為姊姊「小春」、弟弟「夏仔」、媽媽「阿秋」與爸爸「阿冬」，象徵著一個家庭如四季般的更迭與生命循環，刻畫出引人共鳴的家庭寫照，感動療癒。

《出神入化3》

播出時間：2月6日

播出平台：friDay影音

《出神入化3》劇照

票房系列作《出神入化》續集電影，首集人馬強勢歸隊，包括傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、戴夫法蘭科以此次重新回歸的艾拉費雪，元組四人完整合體「四騎士」重振天團威名。這次他們將成為鑽石大盜，對決邪惡勢力，嗆聲「要阻止惡魔，不是斬斷它的雙手，而是扒走它的錢包」！

《陌路兄弟》

播出時間：2月2日

播出平台：TaiwanPlus

《陌路兄弟》劇照

台灣、瑞士聯合製作，鳳小岳、新人納曜及瑞士演員皮耶安東尼杜比主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。電影描述瑞士男子達米恩收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親在台灣的遺產，踏上旅程後，他意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟，三人在衝突與和解中，慢慢拼湊出一段被遺忘的家族記憶。

《暴峰尼亞》

播出時間：2月4日

播出平台：Hami Video、MyVideo

《暴蜂尼亞》劇照

奧斯卡影后艾瑪史東五度攜手合作鬼才導演尤格藍西莫，打造全新心理驚悚片。電影描述兩名懷有陰謀論的年輕男子突發奇想綁架了位高權重、冰冷無情的女執行長蜜雪兒，因為他們深信她是想要摧毀地球的外星人。兩人把她鎖在地下室，與她面對面對質，雙方很快地陷入一場始料未及、難以預測的戰鬥。

《不完美的完美》

播出時間：2月5日

播出平台：Disney+

《不完美的完美》劇照

由《愛在心裡口難開》詹姆斯L布魯克斯編導的最新喜劇電影，演員陣容包括艾瑪麥基、潔美李寇蒂斯、伍迪哈里遜等，講述一位充滿理想的年輕女性，在處理家庭與工作中，生活兩頭燒的故事，當面對最愛的家人，要如何解開家庭糾葛？

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》

播出時間：2月6日

播出平台：CATCHPLAY+、Hami Video、friDay影音

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》劇照

海綿寶寶和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，挑戰前所未見的旅程！劇情描述為了成為一個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜，飛行荷蘭人，踏上一場充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過的海底最深處。

《病毒》

播出時間：2月6日

播出平台：MyVideo、GP+

《病毒》劇照

《我只是個計程車司機》製作團隊打造災難電影，韓星裴斗娜、孫錫久三度合作！電影描述戀愛細胞快死光的澤善，和從沒談過戀愛的研究員秀必相親，沒想到第一天就被對方求婚，隔天醒來，她發現世界變成粉紅色，還會無故地笑出來。澤善後來發現自己感染到致死率100%的病毒，當她見到製作抗病毒藥物的專家李均後，才知道自己的所有變化都是病毒引起的症狀。

