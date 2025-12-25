曾敬驊化身男優「親完江齊又親柯佳嬿」 周旋4女讓她羨慕：多少人想要

記者趙浩雲／台北報導

Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》製作團隊一諾影視特地於昨（24）日舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲，曾敬驊、柯佳嬿、李沐主要演員皆齊聚一堂，與現場160位粉絲近距離互動，適逢平安夜，不少粉絲穿上聖誕毛衣前來，演員們也以約定好的Dresscode「聖誕醜毛衣」亮麗登場，演員們更是送出滿滿福利，一一滿足粉絲心願。

活動開場由主持人Lulu引導大家分享，曾敬驊卻補充自己反而「很感動」李壬曜這個角色能被創造他的主創親手送上刑場，別具意義。編導簡奇峯更玩笑分享在拍攝曾敬驊與徐鈞浩同場並有裸露那場戲時，曾敬驊非常有義氣，「因現場梳化團隊都是女性工作人員，於是只好委託敬驊幫鈞浩套住『小鈞浩』，敬驊很義氣的綁得超大包！」曾敬驊則解釋：「其實我只是進去跟鈞浩說怎麼包，主要是他自己包的，包的時候我是背對他的，只是簾子拉起來，大家不知道發生什麼事，裡面就是這樣子的！」讓所有人笑翻。

談到角色，「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性。被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」引發全場爆笑。李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」

柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。曾敬驊也自嘲，連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優」，逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」至於觀眾敲碗直呼「好想移開那顆石頭！」《如果我不曾見過太陽》一部曲與二部曲皆已在Netflix全球獨家熱播中。

