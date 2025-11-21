曾敬驊史上最慘！李沐懼看被輪姦畫面 兇手石知田收「屎亡」威脅

【緯來新聞網】曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀演出新戲Netflix《如果我不曾見過太陽》，暗黑劇情掀起話題，眾人今（21日）為二部曲現身受訪。曾敬驊、李沐在第一部慘到不行、備受討論，石知田則壞到有剩，呼朋引伴輪姦李沐，導致自身社群掉粉，很多入戲的人留言，有送上刀子貼圖的、也有寫「怎麼不去屎一屎」。

李沐（右）曾被說像柯佳嬿，曾敬驊夾在中間。（圖／記者王人傑攝）

曾敬驊和姚淳耀明日將一同競爭金馬獎最佳男配角，今才出席金馬午宴，馬上又趕來新戲記者會，晚上還有粉絲互動活動，非常忙碌。兩人在劇中不時散發出一點點惺惺相惜的情愫，姚淳耀大喊自己並非真的壞人，這讓石知田極為有感，「我看完很生氣，他根本是假壞」。

廣告 廣告

石知田戲裡壞透了。（圖／記者王人傑攝）

石知田到底有多壞？他飾演的政二代，帶頭作亂、吸毒、陷害、強姦樣樣來，卻又能裝作一臉乖寶寶的樣子，坦言在拍攝過程「不把自己當成人」，就是擔心會有多餘的情緒影響演出，後來看播出，「自己看自己也討厭，演的時候不會覺得自己很討厭，就想我到底有多糟糕！就蠻壞的」，起初看到一些留言有點走心，但不少人鼓勵這就表示「你演得好」，才放下揪結。

李沐擔心自己不夠美。（圖／記者王人傑攝）

李沐就是被輪暴的受害者，至今不看演出片段，不過對她而言，這始終是拍戲，要完成這段演出，都是所有人互相幫忙、配合才完成，所以下戲不會刻意疏遠石知田，但想到只是演戲就如此痛苦，那真正經歷過這些的人該怎麼辦？想到心情就感到複雜。



曾敬驊除了極衰，與馬志翔的對戲，連太陽穴爆青筋都戲感很足，表示當時確實比較瘦，又在地下室拍攝所以很悶，拍完後還去醫院檢查。不知去哪學來愛說幹話，他說得像真的，結果講了老半天，才解釋是做健康檢查，並非真的腦袋怎麼了。

石知田（右起）、程予希、李沐、曾敬驊、柯佳嬿、江齊、姚淳耀。（圖／記者王人傑攝）

好加在是，雖然劇中常被揍得亂七八糟，他大致上都沒受傷，有次被打完撞到攝影機，有點傷痕算是比較印象深刻。柯佳嬿繼《童話故事下集》再度搭檔曾敬驊，這回首次扮演視障患者，事前有去基金會田調，了解視障朋友生活上的習慣，在拍的過程都刻意不對焦對手演員，「都不知道他長什麼樣子」。



李沐剛出道時曾被說是「小柯佳嬿」，雙姝第一次合作演出，柯佳嬿認為每個人出道時都會被說像誰誰誰，例如她也曾是「小桂綸鎂」，而她們早已不需要這些標籤。但是讓柯佳嬿最噗呲一笑的是，被說像數位發展前部長唐鳳。



李沐聽完很有感「因為我也被說像唐鳳」，近期則是被講撞臉捷運踢阿婆的「Fumi阿姨」，她本身也很認同、覺得超像，但是笑稱：「我跟她（柯佳嬿）中間值是唐鳳！」《如果我不曾見過太陽》一部曲已於11月13日在Netflix播出、二部曲將於12月11日上線。

★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

更多緯來新聞網報導

林依晨擁「初心」人氣不滅 金鐘師妹林奕嵐超車！工作排到明年

味全龍郭嚴文深夜進香閨！籃籃爆新戀情又被批雙面人 心碎全說了