曾敬驊周旋4女自虧像男優

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》24日舉辦「耶誕畢業典禮」，曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、石知田等主演齊聚，與160位粉絲近距離互動，也完成了劇中李壬曜（曾敬驊飾）與江曉彤（李沐飾）未能實現的「耶誕約定」。

適逢平安夜，演員們以約定好的Dresscode「耶誕醜毛衣」登場，並一一滿足粉絲心願，程予希送上限定版笑容、曾敬驊比出臉頰愛心，姚淳耀比貓咪耳朵大方賣萌，還在主持人Lulu慫恿下加碼一句台語「還錢啦！」嗆聲，笑翻全場。

「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，4人事前反覆溝通角色調性。被問「眼神裡有李沐」怎麼演，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」引來全場爆笑。李沐補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先。其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」

江齊也說，有些場次事前有排練，尤其監獄戲3人同場，連手的位置都要精準調整。曾敬驊表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，自嘲連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優。那真的很累、很辛苦。」被程予希虧：「你知道有多少人想做這件事嗎？」