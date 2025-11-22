金馬62／曾敬驊奪男配角獎一路哭上台！2度爆哭說不出話 出道6年熬出頭

記者鄭尹翔／台北報導

第六十二屆金馬獎最佳男配角獎由曾敬驊奪下，在得知拿下獎項後，立刻爆哭，且起身和演員好友們擁抱，並慢慢走上台，從張孝全和鳳小岳手中拿走金馬獎座。

曾敬驊奪金馬男配一路哭上台。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

而曾敬驊憑著電影《我家的事》奪下男配角獎，一開始上台就先「謝謝評審，謝謝所有入圍者」，結果一度哽咽到講不出話來，也很感謝劇組，讓他在拍攝過程有像家一樣的感覺，也謝謝爸爸媽媽，又再度哭到無法繼續講，也說「我不太會說話，但是我真的做了蠻多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家」。

