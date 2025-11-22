金馬62／曾敬驊奪男配角獎一路哭上台！2度爆哭說不出話 出道6年熬出頭
記者鄭尹翔／台北報導
第六十二屆金馬獎最佳男配角獎由曾敬驊奪下，在得知拿下獎項後，立刻爆哭，且起身和演員好友們擁抱，並慢慢走上台，從張孝全和鳳小岳手中拿走金馬獎座。
而曾敬驊憑著電影《我家的事》奪下男配角獎，一開始上台就先「謝謝評審，謝謝所有入圍者」，結果一度哽咽到講不出話來，也很感謝劇組，讓他在拍攝過程有像家一樣的感覺，也謝謝爸爸媽媽，又再度哭到無法繼續講，也說「我不太會說話，但是我真的做了蠻多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家」。
金馬獎2025／台灣囡仔曾敬驊騎金馬！最佳男配角得主淚灑頒獎典禮幕前幕後舞台！全部作品亮點總整理 《如果我不曾見過太陽》Netflix熱播中
曾敬驊今年即將邁入 28 歲，是台灣影迷觀眾所看著長大的台灣囡仔演員。
金馬慶功／曾敬驊奪男配「爆哭打給爸媽」！親曝童年綽號：以前叫愛哭ㄟ
第六十二屆金馬獎最佳男配角由《我家的事》曾敬驊抱回，他在宣布得獎後瞬間爆哭，起身時情緒完全收不住，先和身邊的演員好友們一一擁抱，再走上台從張孝全、鳳小岳手中接下獎座。激動畫面震撼全場，也成為今年最催淚的一幕之一。慶功宴上他接受媒體採訪時，情緒稍稍平復，笑說「跟一家人走了一段路，就比較緩和下來了」。
