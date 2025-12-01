曾敬驊奪金馬 創義守大學影視系校友首座紀錄

曾敬驊回學校與學弟妹分享演員成長之路

第 62 屆金馬獎頒獎典禮上，來自義守大學傳設學院電影與電視學系(影視系)第六屆校友曾敬驊，憑藉電影《我家的事》勇奪最佳男配角獎，這不僅是他個人演藝生涯的一大高峰，更寫下義守影視系創系以來第一座金馬獎的歷史新頁。

系主任李志強表示：「曾敬驊用行動向學弟妹證明，演員之路沒有捷徑。每一次試鏡、每一次在挫敗後重新站起來，都是通往夢想必經的修煉，只要不放棄熱愛，夢想終會在某個時刻發光。」