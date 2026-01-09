曾敬驊家的早餐店！宜蘭冬山酥脆粉漿蛋餅只要30元，金馬男神從小吃到大的味道

這裡是曾敬驊的老家，在宜蘭冬山賣早餐店！近期超紅的金馬台劇男神，演過「返校」、「刻在你心底的名字」還有 「如果我不曾看見過太陽」以及「大濛」「我家的事」的那個曾敬驊。

他們家在宜蘭冬山是賣早餐店的，粉漿蛋餅酥脆好吃，沾醬很特別，記得要交代煎脆一點會更好吃，而且一份蛋餅只要30元，真的好便宜，建議現場吃那洽洽洽的酥脆感才更對味。

宜蘭冬山｜成富食品行

宜蘭冬山｜成富食品行

好喜歡宜蘭冬山，就是鄉間田園美景，水田倒映真的看不膩，入住這附近的民宿，晚上打麻將到凌晨三四點，硬是為了曾敬驊家的早餐店特地早起，畢竟來都來了是不是。

廣告 廣告

宜蘭冬山｜成富食品行

他家早餐店兩邊是互通的欸，很通風的感覺，平日都是在地人來吃。

宜蘭冬山｜成富食品行

真的就是樸實無華的台式早餐店無誤。

宜蘭冬山｜成富食品行

賣的也是煎餃、煎包、蔥餅等等…熟悉的台式早餐。

宜蘭冬山｜成富食品行

雖然我是不太吃早餐的人，但為了曾敬驊 我可以破戒一早吃澱粉這樣。

宜蘭冬山｜成富食品行

早餐當然都是現點現做，而且好真材實料。

宜蘭冬山｜成富食品行

宜蘭冬山｜成富食品行

宜蘭冬山｜成富食品行

韭菜醬油好客家風味

宜蘭冬山｜成富食品行

穿紅衣服的就是曾敬驊 的媽媽。

宜蘭冬山｜成富食品行

宜蘭冬山｜成富食品行

MENU

價格真的好銅板，飲料小杯的只要18元！？煎餃7元、蛋餅30元等等…。

宜蘭冬山｜成富食品行

雖然我重點是吃粉漿蛋餅，但被誘惑到又順手拿了一些。

宜蘭冬山｜成富食品行

煎包裡面的肉餡很大顆，煎餃也好吃，蔥餅就很有蔥香味。

宜蘭冬山｜成富食品行

宜蘭冬山｜成富食品行

粉漿蛋餅

喜歡吃酥脆感的記得請曾媽媽煎脆一點，就會得到洽洽洽的粉漿蛋餅，沾醬是韭菜醬油加上甜甜的粉紅米漿？看起來很像肉圓那種米漿沾醬。

宜蘭冬山｜成富食品行

這蛋餅不但酥脆還很厚實有飽足感，超好吃欸。

宜蘭冬山｜成富食品行

尤其是那沾醬真的很強，沾著吃風味層次更升級。

宜蘭冬山｜成富食品行

真的不是粉絲濾鏡喔，這蛋餅是真的激推。

宜蘭冬山｜成富食品行

成富食品行

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路15號

電話：039 590773

時間：05:00–11:00

文章來源：Mika出走美食日誌