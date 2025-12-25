曾敬驊對戲4女親不停像「男優」！柯佳嬿自嘲「李老沐」
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》24日舉辦「耶誕畢業典禮」回饋粉絲，也彌補劇中李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）無法如約一起過耶誕的遺憾，導演蔣繼正、編導簡奇峯、製作人麻怡婷、編劇林欣慧，以及曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、石知田、張洛偍、黃禮豐、謝章穎、譚善謙等主演齊聚，與現場160位粉絲近距離互動，完成劇中未能實現的「耶誕約定」。
適逢平安夜，不少粉絲穿上應景耶誕毛衣前來，演員們也以約定好的Dresscode「耶誕醜毛衣」亮麗登場，各有巧思，江齊的衣服會發光，柯佳嬿則戴上「醜手套」，笑說是為了輔助醜毛衣效果，卻被現場大讚一點都不醜，節慶感十足。演員們更是送出滿滿福利，一一滿足粉絲心願，包括程予希送上限定版笑容、曾敬驊比出臉頰愛心，還有K哥（姚淳耀 飾）比貓咪耳朵，沒想到姚淳耀不僅大方賣萌，還在主持人Lulu慫恿下加碼一句台語「還錢啦！」嗆聲，笑翻全場。
活動開場由主持人Lulu引導大家分享，首位發言的製作人麻怡婷竟突然與三位主創一同起立，開玩笑向粉絲道歉，坦言許多觀眾看完結局後相當傷心，因此特別舉辦耶誕活動彌補大家，「很感謝大家的支持，希望大家不要傷心了，他們都好好地在這裡！」導演蔣繼正也分享劇中彩蛋，透露李壬曜最後伏法那場戲中的獄警，其實正是他與編導簡奇峯親自上陣演出，「因為悲傷的戲太多了，我和壽司導演有個心願，希望能親手送壬曜上刑場，所以就站在他旁邊演獄警，還特地去租比較大的制服、戴帽子。」他笑說，一個比較高、肚子比較大，另一個比較矮又有點駝背，「其實滿明顯的就是我們兩個」，但也補充最後剪接只留下虛焦畫面，請觀眾不用特地回去找，引來全場大笑。
曾敬驊卻補充說，他反而「很感動」李壬曜這角色能被創造他的主創親手送上刑場，別具意義。編劇林欣慧分享自己時常在社群平台「海巡」，有觀眾留言表示，看完《太陽》後，只要女兒放學超過10分鐘沒回家，就會立刻騎車去接她；還有觀眾稱讚「曉彤用不閱讀信件來反制壬曜不開禮物」，讓她覺得相當有創意。
編導簡奇峯分享在拍攝曾敬驊與徐鈞浩同場並有裸露那場戲時，曾敬驊非常有義氣，「因現場梳化團隊都是女性工作人員，於是只好委託敬驊幫鈞浩套住『小鈞浩』，敬驊很義氣地綁得超大包！」曾敬驊則解釋：「其實我只是進去跟鈞浩說怎麼包，主要是他自己包的，包的時候我是背對他的，只是簾子拉起來，大家不知道發生什麼事，裡面就是這樣子的！」讓所有人笑翻。
談到角色，「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，4人事前反覆溝通角色調性。被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」引發全場爆笑。李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」
江齊也分享，有些場次事前有排練，尤其監獄戲3人同場，連手的位置都要精準調整。曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難。柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。曾敬驊也自嘲，連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優」，逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」
至於觀眾敲碗直呼「好想移開那顆石頭！」的最後一封信，柯佳嬿也首次公開內容，笑說其實裡面有一個「笑裡藏刀」的冷笑話：「寫的是『笑笑笑笑笑刀笑笑笑笑笑』，我也是拍的時候打開才看到。」更透露這封信雖是由編劇們所構思，希望讓佳嬿看到信、表演時能有笑有淚，但是是由曾敬驊親手抄寫，而出乎意料的答案也笑翻全場。
程予希因飾演「芸蓁」一角，被不少觀眾盛讚「人生一定要有這樣的朋友」，她表示曉彤是拯救芸蓁人生的人，因此角色願意犧牲自己成全對方。柯佳嬿也笑稱，程予希不管跟哪位女演員站在一起都很有CP感。江齊透露自己跟大家一樣，拍攝時其實是處於不知道真相是什麼的狀態，「導演說不要做太多功課，所以我跟角色一樣是不知道的狀況，因為我是習慣先做角色功課的人，但其實真的會影響，所以最後沒看劇本，就好好做好自己的部分，那個狀態反而滿符合，感謝導演這樣做。」
飾演曉彤媽媽的陳孝萱則分享漏網鏡頭，表示20幾歲的時候與江宏恩合作過，但後來再沒合作過，這次要飾演夫妻，發現I人的江宏恩只要聊到吃就會滔滔不絕地講，也成為破冰的主要話題之一。江宏恩則說，和陳孝萱、李沐對戲比較多，大家為了要熟悉彼此有先約吃飯，一開始只有江家3個人，後來大家都加入，大家私下感情很好，所以看到成品後，感觸很多。
飾演大反派的石知田也突破不少挑戰，他形容和劇中的媽媽關係很像恐怖情人：「我愛她，我要擁有她，我要控制她，而她也是這樣對我，關係緊密又撕裂，是很迷人的微妙關係。」姚淳耀飾演「K哥」，被讚「好人的壞、壞人的好」都詮釋得恰到好處，他分享有一場要去探監的戲，他拿給壬曜的紙條上電話號碼少一碼，竟被網友發現，讓他相當佩服。
飾演「六霸」之一的譚善謙（飾演王宇翔）是首次演出反派，透露阿嬤說看他被打很心疼，沒想到竟有親戚太入戲，對他說「你怎麼還敢來？」笑說自己還要先敬禮才能吃飯，不過他直呼拍戲過程很好玩，不辛苦。張洛偍（飾演莊榮泰）則分享演反派後生活沒什麼改變，「被網友罵很正常，但被親友罵和爸媽罵就很可憐」，表示連爸媽都超入戲，問他怎麼會回家。黃禮豐（飾演陳哲力）則說看到網友說他的角色最可惡但也有人覺得可憐，他則認為角色真的很討厭，完全該死。謝章穎（飾演林孟宏）分享，自己好像沒什麼被罵，開玩笑說比較可憐的是死太快，後面大家都忘記他有演這部劇，連自己也都沒發現，讓大家笑出聲。
遊戲環節上演員代表柯佳嬿、李沐、程予希、江齊組成「蝴蝶隊」，曾敬驊、姚淳耀、石知田則組成「飛蛾隊」，兩隊抽出幸運粉絲一同上台組隊，一起玩「你畫我猜」和「誰是臥底」，兩隊人馬勝負欲超強，幾度平手激烈廝殺，「你畫我猜」由程予希和石知田擔任畫手，沒想到兩人畫功了得，激烈廝殺到最後仍平手而開啟加碼賽，最後仍由男生組成的「飛蛾隊」獲勝。「誰是臥底」則是分別演繹「蝴蝶與飛蛾」以及「芭蕾舞和拉筋」，分別由柯佳嬿和姚淳耀抽到臥底，雙方幾度圍圈討論戰略，互不相讓，結果兩隊最後以毫秒之差，男生組成的「飛蛾隊」再度勝出，場面相當歡樂。演員們還抽出6名幸運粉絲，得到劇中壬曜同款包裝的神秘禮物，還附上演員們的親簽拍立得，讓所有粉絲羨慕不已。
活動最後更特別送上蛋糕為12月底生日的曾敬驊和1月生日的柯佳嬿慶生，兩人相當驚喜，柯佳嬿許願自己和身邊的人都身體健康，直呼覺得健康是好重要的事。曾敬驊則暖心幫和他同天生日但有事無法到場的徐鈞浩許願，希望越來越多戲找到他，並讚他演出非常精彩，而自己的話，則和他的耶誕祝福一樣，「希望世上的人都能被理解善待」，為這場活動畫下溫暖而完美的句點。
