曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」

曾敬驊（左起）、導演潘客印23日凌晨出席《我家的事》慶功宴。（杜宜諳攝）

曾敬驊以《我家的事》奪下金馬最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊自上台領獎後多次淚崩，情緒冷靜許多，害羞說這是近期情緒最失控一次，他透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經離開會場在台北車站，留下了遺憾。此外，他也罕見回答感情問題。

曾敬驊奪獎後，只有跟爸媽通電話，其他訊息還沒來得及看，他的得獎願望是帶爸媽出國，2年前其實就曾提過，無奈沒有成功，加上他近幾年忙工作、很少時間空出來，現在正在勸說爸媽的好朋友一起出遊，可能成行機率更大。

他在家中排行第4，有3個姊姊、1個妹妹，得獎後難得在群組寫長文感謝姊妹，他也自招，得獎後大哭，像小時候被奶媽取的外號「愛哭欸」，長大後很久沒有這樣子。而他出道至今鮮少緋聞，被問到感情一事，鬆口承認目前單身一年多，現在有認識的對象努力中，是圈外人，但細節不透露說是祕密。

高伊玲爭影后差一步，評審透露她和得獎《地母》范冰冰廝殺到最後。對此，她受訪時直呼：「剛才知道嚇死了，怎麼可能，但我覺得我已經得獎了，身邊有家人在，已經得全世界最大的獎。」她也否認有失落，真的沒有預期會得獎，沒得獎給自己更多動力去努力，再去好好觀察別的演員特質跟優點。