曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。
曾敬驊以「我家的事」抱回獎項，但他今年也在入圍多個獎項的電影「大濛」有亮眼表現，曾敬驊在台下聽見自己名字後開始落淚，上台後感謝其他入圍者，還有「我家的事」演員，「我不太會說話，但我真的做了蠻多很勇敢的事。」曾敬驊說：「謝謝這個世界給我們這樣的空間，給我們生活，感受這樣的情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家！」
曾敬驊在後台受訪表示，一直都知道自己演技的軟肋是個性中有道牆，這次要試著相信每個人還有導演，並把一切給他們，「這不是他們問題，我的個性有一道牆，我自己看得清楚長什麼樣子，我一直想打破，我覺得我進步了，我已經盡力把它推開，我才完成『我家的事』的表演，跟他們互動，才有這麼多火花，這在這部戲裡面最難，但也是最大的禮物。」
被問到最想做的事，曾敬驊哭著說，最想做的事情是明年農曆年帶爸媽出國，「我想帶我爸媽出國，因為他們好像沒出過國，他們就是老實人，我想用這個獎座說服他們放下工作。」（編輯：林恕暉）1141122
