曾敬驊摘金馬男配 坦言演戲展露自我是勇敢

（中央社記者王心妤台北23日電）電影「我家的事」導演潘客印摘下第62屆金馬獎最佳改編劇本、演員曾敬驊獲頒最佳男配角。曾敬驊提到，小時候曾被取類似「愛哭包」的綽號，而演戲就是他入行做過最勇敢的事情。

曾敬驊昨晚得知獲獎後，從台下哭到台上，並說最想做的事情是帶著爸媽一起出國玩，真摯發言在社群平台上掀起討論。

曾敬驊在慶功宴表示，爸爸媽媽都會出席他的每次首映會和頒獎典禮，在後台時就有先撥電話給爸爸媽媽。至於爸媽是否已答應跟他一起出國，他害羞地說：「因為不確定他們會不會怕飛機，我媽也沒有護照，家裡有5個小孩，其實忙到沒時間一起出國玩。」

曾敬驊提到，兒時曾被取類似「愛哭包」的綽號，但他其實很久沒在公開場合大哭了，而入行做過最勇敢的事情就是演戲，「因為我本來就不擅長在很多人面前表達，是挑戰自己沒試過的。」

潘客印則說，頒獎典禮像是畢業典禮，但電影其實還在上映中，而得獎感言是早上準備的。由於潘客印常在社群平台跟觀眾互動，也有客串演出多部電影，被問到是否想朝喜劇發展，他笑說：「希望可以博君一笑，但我本人不是黑色幽默類型。」（編輯：張雅淨）1141123