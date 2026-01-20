曾敬驊放話帶爸媽出國「遭放鳥」 拒絕同行原因曝光⋯全場笑翻

記者林汝珊／台北報導

《我家的事》將於2月4日在 CATCHPLAY＋獨家上架。（圖／CATCHPLAY提供）

金馬獎入圍8項大獎的電影《我家的事》，即將於2月4日在 CATCHPLAY＋獨家上架。今日（20日）特別舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領劇中靈魂人物「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪齊聚一堂，一同揮毫寫春聯，提前感受年節氣氛。

曾敬驊曾放要帶從未出過國的父母一起旅行。（圖／CATCHPLAY提供）

曾敬驊獲得金馬獎時，曾放話希望有朝一日能帶從未出過國的父母一起旅行，沒想到今年過年爸媽早已和朋友安排好出國行程，讓他只能另外找機會再圓夢。是否會考慮同行？他笑說：「我不想加入，因為沒有話題聊啊！」

談到過年包紅包，藍葦華表示，只要有人在過年期間來拜年，他都會包紅包，高伊玲立刻笑回：「千萬不要，你包我就要包。」而巧的是，藍葦華與曾敬驊今年都要回宜蘭過年，曾敬驊當場忍不住追問藍葦華宜蘭的住址。

曾敬驊也透露通常會包給年紀比自己小的後輩，至於父母是否還會給他紅包，他笑說：「我現在沒有拿紅包，爸爸媽媽有試著要給，但我退掉了。」另外，他也提到，憑藉本片奪下金馬最佳男配角的獎座，如今已被爸爸帶回家，供奉在家中的神桌上。

