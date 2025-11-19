曾敬驊李沐新劇談虐戀 柯佳嬿捲其中留伏筆

（中央社記者洪素津台北19日電）影集「如果我不曾見過太陽」熱播中，曾敬驊、李沐在片中大談虐戀，而首部曲的結尾柯佳嬿意外現身，她和李沐刺有相同蝴蝶刺青，並捲入曾敬驊和李沐的感情中，有3角關係的複雜局面。

曾敬驊、李沐在暗黑校園純愛懸疑復仇影集「如果我不曾見過太陽」譜虐戀，沒想到柯佳嬿在第10集結尾驚喜出現，與李沐刺有相同蝴蝶刺青的她成功掀起一波話題。今天劇組透過新聞稿釋出花絮，深入解析曾敬驊和李沐在劇中的原生家庭與性格背景。

曾敬驊認為李壬曜「多數時候沒有選擇」，是一個將所有痛苦一肩扛起、重情義且勇敢的角色；李沐則形容江曉彤擁有被愛包圍的成長環境，使她能以同樣無條件的愛回應他人，這種不求回報的溫暖也成為壬曜生命中的光。

花絮中，曾敬驊表示角色會如此悲劇，一切都是從家裡的狀況開始，很多時候他沒有選擇，一次一次的失望，更是讓他痛苦的原因，原本相信、依賴的慢慢跟他越來越遠，但李沐的出現，讓他重新燃起了這些希望，形容李沐像氧氣並成為曾敬驊的救贖。

而在首部曲中柯佳嬿驚喜現身，和曾敬驊、李沐可能有所關係，且柯佳嬿和李沐有相同蝴蝶刺青，讓不少觀眾都猜測3人應該有複雜的關係。（編輯：林恕暉）1141119