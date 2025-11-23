生活中心／陳堯棋 曾宸洛 黃富溢 宜蘭報導

現年27歲的男星曾敬驊，以電影"我們的家"，榮獲第62屆金馬獎最佳男配角，得獎後哭到泣不成聲，致詞時更大聲感謝爸爸媽媽，位於宜蘭冬山的家人們，整整守在電視機一整晚。今天（23）上午，曾靖驊老家開的早餐店，生意興隆，父母強調，為他感到開心和驕傲！

頒獎人張孝全 vs.鳳小岳：「第62屆金馬獎最佳男配角，得獎的是，曾敬驊"我家的事"。」得獎瞬間，曾敬驊瞪大雙眼，完全不敢置信，接著摀住雙臉，和劇組團隊抱在一起，哭成淚人兒。第62屆金馬獎最佳男配角得主曾敬驊：「謝謝"我家的事"的劇組，謝謝你們真的就像一個家一樣，謝謝我爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了蠻多，很勇敢的事情。」

台下哭到台上！ 曾敬驊榮獲金馬男配角 冬山老家早餐店人潮爆滿！

曾敬驊致詞時哽咽、哭泣。（圖／台視提供）

一邊致詞、一邊哽咽，感動的情緒全湧上心頭，這回曾敬驊以超過半數得票，打敗其他入圍者，首度榮獲金馬獎最佳男配角殊榮，遠在宜蘭的家人們，與有榮焉。曾敬驊媽媽：「很開心啊。(很開心這樣子)，對啊 ，他很努力啊。」為寶貝兒子感到驕傲，曾敬驊位在冬山老家的早餐店，一早湧進人潮，座無虛席，爸媽和妹妹在廚房忙進忙出，不停備料、出餐，但前一晚可是牢牢守在電視機前。

曾敬驊榮獲金馬男配角。（圖／台視提供）

曾敬驊爸爸：「(昨天有看電視嗎)嘿，他在忙，他在現場，他沒時間接電話，就很高興啊，恭喜，他很努力啊。」民眾：「(以前有看過他嗎)，應該有。(帥嗎)，帥。」民眾大讚曾敬驊長得帥，又會演戲，更首度拿下金馬獎，鍍金過後，人氣、事業有望繼續水漲船高。





原文出處：台下哭到台上！ 曾敬驊榮獲金馬男配角 冬山老家早餐店人潮爆滿！

