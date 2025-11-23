曾敬驊疑有新對象？奪金馬最佳男配後公開感情狀態 稱得獎後心中仍有「1遺憾」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
曾敬驊以《我家的事》勇奪第62屆金馬獎最佳男配角，他因上台領獎時感動得泣不成聲而成為外界討論的焦點。之後在慶功宴上，曾敬驊表示，以往無論是首映會還是頒獎典禮，他父母都會到場支持，但沒能跟他們合照令他感到些許遺憾，此外，他還難得分享了自己的感情狀態。
在慶功宴上，曾敬驊指出，儘管過往父母都一定會參加他的作品相關活動，給予兒子支持，但他們從沒有合照過，本來計畫在獲獎後能與父母拍照紀念，不料父母已先行離開準備返家，讓他留下一點遺憾。他也分享，得獎後最想做的事就是帶父母去國外旅行，其實早在兩年前就打算安排，不過由於工作繁忙，父母也沒有出國經驗，首次家族旅遊應該會以鄰近國家為主。
另外，被問及感情狀態，曾敬驊也難得鬆口透露，坦承自己現在已單身一年多，不過近期正在認識一位新對象，對方是圈外人。
更多FTNN新聞網報導
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
金馬62／曾敬驊《我家的事》抱回最佳男配！內鬥擊敗姚淳耀 「我真的做了滿多很勇敢的事情」
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
