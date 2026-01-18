曾敬驊第三部破億電影來囉 《大濛》拚票房主演齊聚「油條合影場」

《大濛》今（18）日舉辦油條合影場，實現與影迷的約定。左起：劉冠廷、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊。（華文創提供）

電影《大濛》映逾兩個月，「大濛熱」熱度不減反增，票房朝破億目標邁進。片商於本週末（17、18 日）舉辦三場大型回饋活動，集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等主要演員，從簽名會、油條合影場到手帕場，超過兩千名影迷熱情參與，活動一開賣即幾近秒殺。

昨日（17 日）晚間，主演方郁婷、柯煒林、9m88 及特別演出劉冠廷齊聚西門國賓，與現場超過6百名影迷近距離互動。柯煒林結束香港工作後直飛來台。他將於22日迎來34歲生日，片商特別準備驚喜蛋糕為他慶生。而方郁婷笑稱自己已「7 刷」《大濛》，導演陳玉勳當場打趣回應：「你好自戀。」引爆全場笑聲。

導演陳玉勳（右）驚喜現身，替即將生日的演員柯煒林（左）慶生。（華文創提供）

由於活動於晚間9點才舉行，劉冠廷幽默表示：「通常這個時間，我應該已經在床上陪兒子睡覺了，托勳導的福，才能站在這裡跟大家見面。」談到票房持續累積，劉冠廷更引用自己在片中飾演的「高金鐘」經典台詞笑喊：「錢這個東西就好像流水。」幽默呼籲影迷持續支持《大濛》，一路陪伴電影邁向破億。

《大濛》三場大型回饋活動幾乎秒殺，甚至出現黃牛票。左起：劉冠廷、9m88、柯煒林、方郁婷。（華文創提供）

今（18日）登場的「油條合影場」同樣掀起搶票熱潮，售票系統一度當機，而曾敬驊也加入陣容，與柯煒林、方郁婷、9m88、劉冠廷等人手持電影經典橋段中的油條，與近3百名影迷合影留念。9m88引用故事內容向大家催票房：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了， 差大家的錢，籌備一下就要破億了。」劉冠廷則逗趣表示：「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了！」

在一旁的曾敬驊則透露非常開心，繼《返校》與《刻在你心底的名字》之後，《大濛》將是他所主演、第三部破億電影。而另加碼推出的「手帕場」，呼應片中多場催淚橋段，片商貼心送上電影周邊手帕，並由導演陳玉勳與柯煒林、曾敬驊、劉冠廷組成「Foggy 4」映後現身影廳向影迷致謝。

