曾敬驊罕曝感情現況！奪金馬男配激動落淚 認心中對父母留「1遺憾」

記者王芷姍／台北報導

今年第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》奪下，他在台上激動落淚，事後在慶功宴透露，一直以來父母都會北上支持他的首映會與頒獎典禮，卻都沒能和父母合照到，讓他感到小小遺憾，並表示希望之後能帶父母出國遊玩。而談到感情方面的問題，他也難得鬆口回應。

曾敬驊奪金馬男配一路哭上台，受訪時眼眶依然泛紅。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

曾敬驊透露，過去父母雖然總會到場支持他的作品與活動，但從來沒有真正合照過。這次拿下金馬獎後，他原本計畫邀請父母一起合影留念，沒想到打電話過去時，父母已經在台北車站準備搭車返家。雖然沒拍到照片，他仍第一時間關心父母的安全，並特地留言給家人，他笑說：「我們家不會講很煽情的話，但最近有在練習表達了。」

曾敬驊（左）在慶功宴受訪時表示，激動的情緒已經有稍稍恢復。（圖／記者趙于瑩攝影）

曾敬驊在家中排行第四，上有三個姐姐和一個妹妹。他表示，自己的得獎心願是帶父母出國旅遊，原本在前兩年就有規劃，但因自己工作繁忙，加上父母在家忙於開店又育有五名子女，至今沒有出國的經驗，他坦言「不曉得他們搭飛機的狀況」，因此未來會以鄰近國家作為首次家庭旅行的目標。

曾敬驊手捧金馬獎作，開心出席《我家的事》慶功宴活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，曾敬驊也難得公開自己的感情狀態。自出道以來鮮少有緋聞的他透露，目前已單身一年多，近期有努力認識一位對象，但對方是圈外人，相關細節暫不公開。

曾敬驊（左）在慶功宴受訪時表示，情緒已經有稍稍恢復。（圖／記者趙于瑩攝影）

《我家的事》導演兼編劇潘客印也憑藉此片奪下本屆金馬獎最佳改編劇本，事後他透露，當時頒獎人劉若英在台上悄悄對他說了一句「賣哭（別哭）」，讓他相當感動。而在劇中飾演媽媽、並入圍影后的高伊玲，得知自己僅以一票之差輸給范冰冰、與影后寶座擦身而過時，她坦言知道的當下非常震驚，直呼「怎麼可能?」並表示每一位入圍者實力都非常強，最後她感謝所有「家人們」的共同努力，才能完整呈現出這個角色。

《我家的事》主創團隊出席慶功宴活動，黃珮琪（左起）、藍韋華、朱羿銘、曾敬驊、潘客印、高伊玲、姚淳耀等人開心慶功。（圖／記者趙于瑩攝影）

