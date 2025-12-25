曾敬驊親完江齊再親柯佳嬿 自嘲像男優：那真的很累

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》24日舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲。（圖／Netflix提供）





Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》為彌補劇中李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）無法如約一起過聖誕的遺憾，特地於24日舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲，主要演員曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、石知田、張洛偍、黃禮豐、謝章穎、譚善謙等皆齊聚一堂，與現場160位粉絲近距離互動，完成這個未能實現的「聖誕約定」。

演員們Dresscode「聖誕醜毛衣」。（圖／Netflix提供）

演員們Dresscode「聖誕醜毛衣」。（圖／Netflix提供）

廣告 廣告

適逢平安夜，不少粉絲穿上聖誕毛衣前來，演員們也以約定好的Dresscode「聖誕醜毛衣」登場，各有巧思，江齊的衣服會發光，柯佳嬿則戴上「醜手套」，笑說是為了輔助醜毛衣效果，卻被現場大讚一點都不醜。演員們更是送出滿滿福利，包括程予希送上限定版笑容、曾敬驊比出臉頰愛心，還有K哥（姚淳耀 飾）比貓咪耳朵，沒想到姚淳耀不僅大方賣萌，還在主持人Lulu慫恿下加碼一句台語「還錢啦！」嗆聲，笑翻全場。

編導簡奇峯更玩笑分享在拍攝曾敬驊與徐鈞浩同場並有裸露那場戲時，曾敬驊非常有義氣，「因現場梳化團隊都是女性工作人員，於是只好委託敬驊幫鈞浩套住『小鈞浩』，敬驊很義氣的綁得超大包！」曾敬驊則解釋：「其實我只是進去跟鈞浩說怎麼包，主要是他自己包的，包的時候我是背對他的，只是簾子拉起來，大家不知道發生什麼事，裡面就是這樣子的！」讓所有人笑翻。

江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐分享拍戲點滴。（圖／Netflix提供）

江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐分享拍戲點滴。（圖／Netflix提供）

談到角色，「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性。江齊也分享，有些場次事前有排練，尤其監獄戲三人同場，連手的位置都要精準調整。曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難。柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。曾敬驊也自嘲，連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優」，逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」

活動也為12月底生日的曾敬驊和1月生日的柯佳嬿慶生。（圖／Netflix提供）

活動也為12月底生日的曾敬驊和1月生日的柯佳嬿慶生。（圖／Netflix提供）

至於觀眾敲碗直呼「好想移開那顆石頭！」的最後一封信，柯佳嬿也首次公開內容，笑說其實裡面有一個「笑裡藏刀」的冷笑話：「寫的是『笑笑笑笑笑刀笑笑笑笑笑』，我也是拍的時候打開才看到。」更透露這封信雖是由編劇們所構思，希望讓佳嬿看到信、表演時能有笑有淚，但是是由曾敬驊親手抄寫，而出乎意料的答案也笑翻全場。



【更多東森娛樂報導】

●程予希曝柯佳嬿「冷面笑匠」 揭曾敬驊暖舉：瞬間愛上

●程予希宣布重大計劃！閨密孟耿如爆離婚 親揭私下狀態

●《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿身份曝光 認：滿殘酷的

