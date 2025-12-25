曾敬驊親完江齊又換柯佳嬿 脫口自嘲「像男優」好累笑翻全場

【緯來新聞網】曾敬驊、柯佳嬿、李沐等人演出Netflix影集《如果我不曾見過太陽》於昨（24）日舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲，也彌補劇中李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）無法如約一起過聖誕的遺憾。主要演員皆齊聚一堂，與現場160位粉絲近距離互動。演員們也以約定好的Dresscode「聖誕醜毛衣」亮麗登場，江齊的衣服會發光，柯佳嬿則戴上「醜手套」，笑說是為了輔助醜毛衣效果，卻被現場大讚一點都不醜，節慶感十足。演員們更是送出滿滿福利，曾敬驊比出臉頰愛心，飾演K哥的姚淳耀則是比貓咪耳朵，沒想到姚淳耀不僅大方賣萌，還在主持人Lulu慫恿下加碼一句台語「還錢啦！」嗆聲，笑翻全場。

廣告 廣告

《如果我不曾見過太陽》聖誕活動，江齊（左起）、柯佳嬿、曾敬驊、李沐。（圖／Netflix提供）

劇中有許多兩人分飾一角戲碼，其中曾敬驊吻戲，親完江齊換親柯佳嬿。對此曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難。柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。曾敬驊也自嘲，連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優」，逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」編導簡奇峯更玩笑分享在拍攝曾敬驊與徐鈞浩同場並有裸露那場戲時，曾敬驊非常有義氣，「因現場梳化團隊都是女性工作人員，於是只好委託敬驊幫鈞浩套住『小鈞浩』，敬驊很義氣的綁得超大包！」曾敬驊則解釋：「其實我只是進去跟鈞浩說怎麼包，主要是他自己包的，包的時候我是背對他的，只是簾子拉起來，大家不知道發生什麼事，裡面就是這樣子的！」讓所有人笑翻。



飾演曉彤媽媽的陳孝萱則分享漏網鏡頭，表示20幾歲的時候與江宏恩合作過，但後來再沒合作過，這次要飾演夫妻，發現I人的江宏恩只要聊到吃就會滔滔不絕地講，也成為破冰的主要話題之一。江宏恩則說，和陳孝萱、李沐對戲比較多，大家為了要熟悉彼此有先約吃飯，一開始只有江家三個人，後來大家都加入，大家私下感情很好，所以看到成品後，感觸很多。飾演劇中大反派的石知田也突破不少挑戰，他形容和劇中的媽媽關係很像恐怖情人：「我愛她，我要擁有她，我要控制她，而她也是這樣對我，關係緊密又撕裂，是很迷人的微妙關係。」姚淳耀飾演「K哥」，被讚「好人的壞、壞人的好」都詮釋得恰到好處。

《如果我不曾見過太陽》舉辦聖誕活動，與160位粉絲近距離互動。（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正也分享劇中彩蛋，透露李壬曜最後伏法那場戲中的獄警，其實正是他與編導簡奇峯親自上陣演出。「因為悲傷的戲太多了，我和壽司導演有個心願，希望能親手送壬曜上刑場，所以就站在他旁邊演獄警，還特地去租比較大的制服、戴帽子。」他笑說，一個比較高、肚子比較大，另一個比較矮又有點駝背，「其實蠻明顯的就是我們兩個」，但也補充最後剪接只留下虛焦畫面，請觀眾不用特地回去找，引來全場大笑。然而曾敬驊卻補充自己反而「很感動」李壬曜這個角色能被創造他的主創親手送上刑場，別具意義。



最後活動尾聲也特別送上蛋糕為12月底生日的曾敬驊和1月生日的柯佳嬿慶生，兩人相當驚喜，柯佳嬿許願自己和身邊的人都身體健康，直呼覺得健康是好重要的事。曾敬驊則暖心幫和他同天生日但有事無法到場的徐鈞浩許願，希望越來越多戲找到他，並讚他演出非常精彩，而自己的話，則和他的聖誕祝福一樣，「希望世上的人都能被理解善待」，為這場活動畫下溫暖而完美的句點。

更多緯來新聞網報導

3凍齡女神集合！范文芳搭鄭家榆、李之勤再接台影集

黃明志捲入謝侑芯猝死案遭調查 爸爸發聲曝「2天前報平安」