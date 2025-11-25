曾敬驊金馬封男配！韓團YOUNG POSSE甜喊「哥哥恭喜」

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團YOUNG POSSE首次台灣專場演唱會將於12月13日在MOONDOG登場；該團今年和新科金馬男配角得主曾敬驊合拍《COLD》MV，團員們得知他順利獲獎，紛紛在社群祝賀：「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心！」。

繼先前公布YOUNG POSSE將於12月14日舉辦韓國女團史上最特別的粉絲活動「辣炒年糕黑白大PK」後，活動大獎今曝光：最終勝出的幸運TELEPOSSE(粉絲名)，將獲得YOUNG POSSE五位成員精心準備的隨身香水、獨一無二手作小包包、回憶滿滿鯊魚夾、幸運四葉草吊飾、超萌烏龜娃娃等私人珍藏品。

這是該團出道以來，首次公開送出別具個人意義的私人物品，從實用小物到獨一無二的收藏，每件都蘊含成員對 TELEPOSSE 的心意與謝意，讓一場年糕大賽，瞬間升級為粉絲夢寐以求的「最強寵粉福利」。

為讓粉絲可以提前備戰，主辦單位將從創新、美味、擺盤等通通列出評分重點，鼓勵TELEPOSSE在家事先練習廚藝。屆時幸運粉絲將在現場分組動手料理韓國國民美食，由 YOUNG POSSE 五位成員親自擔任評審，一邊品嚐粉絲的成果、一邊近距離互動，還有機會把成員的私人珍藏品帶回家，真正實現「有吃、有玩、又有得拿」。

此外，主辦同步宣布，12月13日的粉絲福利將全面升級，原僅限部分票區的 Hi-Bye 福利，正式擴大為「全場 Hi-Bye 歡送」，所有購票入場粉絲，皆能在演出結束後，近距離與 YOUNG POSSE 五位成員打招呼致意。

現場亦將加碼抽出 10 位幸運粉絲，送出整套成員親筆簽名限定小卡，珍藏價值瞬間飆升，詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方社群查詢。

