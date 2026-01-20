曾敬驊金馬獎供俸神明桌 嘴甜乖兒子曝春節最大願望

【緯來新聞網】《我家的事》將在串流平台 CATCHPLAY+ 上架，導演潘客印今（20日）率領演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪舉辦媒體訪談會，合力用毛筆寫下巨大「福」字，象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，曾敬驊憑藉該片拿下金馬男配角獎，透露獎座被公俸在神明桌，分享：「過年最想回家吃媽媽做的年夜飯，也會陪媽媽去菜市場，過年就是要家人聚在一起。」

藍葦華（左起）、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、潘客印團圓。（圖／娛樂中心攝）

訪談會現場，演員們展現如同真實家人般的絕佳默契。雖然平時少有機會拿起毛筆，但在導演潘客印的帶領下，每人各負責一個筆畫，合力完成充滿力道的「福」字。劇中飾演父親的藍葦華笑說：「這比演戲還緊張，但全家人一起完成一個字的感覺，真的很像我們這部電影要傳達的精神。」



在揮毫過程中，飾演母親的高伊玲展現溫柔的一面，一邊細心幫忙扶著畫架上的春聯紙，一邊笑稱自己是「家裡的後盾」，並與飾演女兒的黃珮琪合力勾勒出「福」字右側代表田產與圓滿的部分，增添了幾分暖意。

母女檔，高伊玲（右）和黃珮琪。（圖／娛樂中心攝）

活動最後，五位主創也感性地向全台觀眾分享對「家」的體悟與馬年祝福。導演潘客印表示，家家有本難念的經，那些瑣碎與爭執其實都源自於愛，他將台灣家庭最真實的樣貌濃縮在《我家的事》中，希望能陪伴觀眾過個好年。



片中撐起家計的藍葦華則呼籲，今年春節假期很長，大家可以邊打牌邊看片，他也豪氣祝福觀眾「福氣啦」，馬年紅包領到手抽筋。高伊玲則觀察到，電影裡的吵鬧往往是家人間最深刻的牽掛，期待觀眾能感受到作品的溫暖。《我家的事》2月4日在CATCHPLAY+全台獨家上架。

藍葦華（左）和曾敬驊拜早年。（圖／娛樂中心攝）

