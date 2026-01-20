曾敬驊金馬獎座擺神桌 帶爸媽出國被攔截拒跟團

曾敬驊（左起）、藍葦華、潘客印、高伊玲、黃珮琪親手寫「福」送給觀眾。CATCHPLAY+提供



曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎「最佳男配角」，今（1╱20）與片中的「一家4口」藍葦華、高伊玲、黃珮琪出席上架CATCHPLAY+記者會，他透露將金馬獎座放在宜蘭老家的神明桌上，談到即將到來的農曆年，他表示：「過年最想回家吃媽媽做的年夜飯，也會陪媽媽去菜市場，過年就是要家人聚在一起。」

得獎當天，曾敬驊許願要帶忙於開早餐店的爸媽出國，今透露爸媽已先安排要和朋友出國，被問為何不乾脆一起旅行？他笑說：「我不想加入那一團，我怕沒話題。」

導演潘客印今也率領藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪在春聯紙上揮灑墨寶，合力寫下巨大「福」字，象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，劇中飾演父親的藍葦華笑說：「這比演戲還緊張，但全家人一起完成1個字的感覺，真的很像我們這部電影要傳達的精神。」《我家的事》2月4日在CATCHPLAY+影音平台上架。

