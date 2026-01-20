曾敬驊金馬獎座擺神桌！過年回宜蘭拒領爸媽紅包

《我家的事》導演潘客印（左三）20日印率一家四口，將親手寫的福送給觀眾。左起曾敬驊、藍葦華、潘客印、高伊玲以及黃珮琪。（catchplay＋提供）

金馬入圍8項大獎的《我家的事》即將在2月4日於catchplay＋獨家上架，20日導演潘客印、主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊以及黃珮琪一同寫書法迎春。過年即將到來，孝順的曾敬驊曾說過希望能夠帶沒有出過國的父母出國，沒想到爸媽已經安排好過年期間要和朋友出國旅遊，讓他只好之後再另找機會，至於是否考慮一起加入？單純的他直言：「我不想加入，就沒有話題聊啊。」真心的發言讓現場笑成一片。

所有演員被問到是否會包紅包，藍葦華說「如果過年期間有來找我拜年都會包」，高伊玲開玩笑回：「千萬不要，你包我就要包。」而剛好藍葦華與曾敬驊都要回宜蘭過年，讓曾敬驊趕緊在一旁詢問藍葦華宜蘭的地址。

曾敬驊透露，自己都會包給年紀比他小的後輩，更忍不住說：「包給妹妹、還有姊姊的小孩，那幾個就包很多錢了。」至於爸爸媽媽還會不會給紅包，他則說：「我現在沒有拿紅包，爸爸媽媽有試圖要給，但我退掉了。」此外，他藉著本片拿下金馬最佳男配，他透露現在那座獎已經被爸爸拿回去，擺在家中的神桌。

黃珮琪說，每年過年都待在台北，實在很無聊，「我每次過年都在找事做，連吃的都沒開」。高伊玲則分享自己過年會邀大家聚集在娘家過年，「我是很期待過年」，而導演潘客印過去就說過經常被媽媽催婚，對此他早已習慣，「她一直沒放棄，要我帶女友回家」，這讓高伊玲趕緊在一旁補充：「請大家多多介紹。」

