曾敬驊金馬獎座放神明桌！自爆過年打麻將六親不認 透露最愛年菜是這道

電影《我家的事》將在串流平台獨家上映，一家人藍葦華（左起）、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、導演潘客印年末再度相聚。劉耀勻攝

金馬獎最佳男配角曾敬驊今（20）日出席電影《我家的事》串流平台上映記者會，與劇中「一家人」藍葦華、高伊玲、黃珮琪及導演潘客印再度合體。曾敬驊開心透露，金馬獎座目前正「供奉」在宜蘭老家的神明桌上，面對即將到來的馬年春節，他也準備返鄉與家人團聚，並自爆在牌桌上絕對不放水，「打麻將時六親不認！」而得獎時想帶家人一起出國的願望卻沒能實現，因為爸媽跟朋友先約好出國了！

在《我家的事》中飾演父子的藍葦華與曾敬驊，現實生活中同樣來自宜蘭，雙影帝合體被譽為「宜蘭之光」。兩人現場揮毫寫下巨大的「福」字，預祝觀眾馬年福氣奔騰。

宜蘭之光合體大秀墨寶 曾敬驊預約年夜飯酸菜結湯

曾敬驊分享，過年最期待的就是陪媽媽到市場買菜並親手準備年夜飯，心中首選的家鄉味是「酸菜結湯」，他表示已經好幾年沒有陪媽媽去市場，也不擔心自己去市場會被粉絲團團圍住，他有點靦腆地說：「沒有到那種程度啦！」

藍葦華過年也會回宜蘭，他表示自己會準備紅包，也以電影中爸爸的身分豪氣邀約曾敬驊「過年來找我發紅包」，曾敬驊還笑著確認一下兩家的位置，藍葦華家住宜蘭市、曾敬驊家的早餐店在冬山，笑說不太遠！

《我家的事》齊揮毫寫了「福」字為大家帶來年味！劉耀勻攝

爸媽丟下金馬影子獨自出國 曾敬驊婉拒同行：怕沒話題

曾敬驊奪獎時曾許願帶父母出國旅遊，今日被問及進度，他笑說爸媽已經被約走。曾敬驊表示，他有記憶以來，爸媽終年為早餐店奔波，就連過年也只休到初二，初三就會開門營業。雖然這次他拿下金馬男配願望是想讓爸媽休息，過年全家出國去玩，但曾爸、曾媽怕影響兒子工作，竟已先行安排年後與朋友圈出國。

被問到為何不乾脆「亂入」父母的旅行團？曾敬驊直言：「我不想加入那一團，我怕沒話題。」現場所有人秒懂！而導演潘客印則苦笑，過年最怕被家人催婚，「每一年都要我帶女朋友回家，我已經習慣了。」

曾敬驊揮毫寫福字。劉耀勻攝

台北母女檔放話在家耍廢 藍葦華祝影迷領紅包領到手抽筋

相較於宜蘭組的熱鬧，飾演母親與女兒的高伊玲、黃珮琪則是台北代表，黃珮琪是台北人，覺得過年台北店家沒開、也不能放鞭炮很無聊。高伊玲今年則想接大阿姨一同到娘家過年，因為工作行程滿到年前，她感謝妹妹們包辦的除夕年菜，也邀請黃珮琪「回娘家」一起過年！

《我家的事》獨家上架CATCHPLAY+平台，導演潘客印表示，有很多安排的細節彩蛋，在電影院沒辦法按暫停，在家有疑問就可以按下暫停鍵探索。他舉例電影中出現的「十萬個為什麼」節目內容就藏有彩蛋，當時問的題目是「為什麼呵出來的煙會是白煙？」就是呼應後面曾敬驊燒金紙的動作。

潘客印（左1）笑說自己每年過年都會被媽媽問「何時帶女友回來？」劉耀勻攝

高伊玲也笑說，電影上映時有觀眾說她看姚淳耀飾演的阿淵眼神不一樣，懷疑她暗戀阿淵，讓她現場大呼：「請大家看清楚，我看他的眼神根本沒有愛！我最愛的還是阿冬！」



