曾敬驊鍍金！自爆童年綽號「愛哭ㄟ」 爸媽早餐店一早擠滿人
第62屆金馬獎以《我家的事》拿下最佳男配角獎的曾敬驊，一路從台下哭到台上，真情流露，眼淚完全止不住，他事後受訪時透露，自己小時候的綽號就是「愛哭ㄟ」，這次久違失控自己也嚇到，而曾敬驊父母在宜蘭開的早餐店，今（23）天一早也湧入人潮。
奪獎後「來不及合照」 曾敬驊曝爸媽趕搭車回家
曾敬驊首次抱回金馬最佳男配角獎，在得知自己得獎當下，瞬間潸然淚下，到慶功宴上，情緒恢復後受訪，表示自己也嚇了一跳，沒想到會那麼有情緒，一旁《我家的事》導演、拿下金馬獎最佳改編劇本的潘客印也說，「當喊出你的名字，你哭得像孩子，很像幼稚園男孩」。
曾敬驊奪金馬最佳男配角爆哭。圖／台視
曾敬驊更透露，自己小時候外號是「愛哭ㄟ」，很久沒失控了，平常在生活中都比較冷靜一點，每次首映會或典禮，爸媽都會來，也都想找他們拍照，但他們還是一樣，打電話過去的時候人已經到車站了。
提到父母，曾敬驊表示由於在家鄉經營的早餐店還是要開張，所以父母在典禮結束後就趕忙搭車回宜蘭，週日一早早餐店一開，果然擠滿人潮，顧客透露吃30幾年了，都知道這間店有出個帥哥。
奪獎願望「帶爸媽出國」 曾敬驊母：他一直有規劃
曾敬驊家的早餐店已經是當地知名老店，顧客絡繹不絕，曾爸爸、曾媽媽分工合作，雖然忙得不可開交，但提到兒子得獎，眼裡滿是驕傲，曾爸爸就說很高興、很恭喜兒子，「他很努力，工作滿多的，現在沒有時間回來，也很少回來」。
曾媽媽則說曾敬驊一直有心在規劃出國，只是他和先生放不下工作，太忙了，至於要去哪裡玩，她則說都可以，跟兒子一起出去就很開心。雖然忙著顧店，但對兒子曾敬驊的牽掛始終不變。
台北-宜蘭／綜合報導 責任編輯／張碧珊
曾敬驊「打破牆」首奪金馬獎！哽咽曝心願「帶爸媽出國」獲讚
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
金馬62完整名單／張震、范冰冰封帝后！《大濛》抱回4獎成最大贏家
