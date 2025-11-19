曾敬驊《不曾見過太陽》境遇太悲慘 轉性成「殺人魔」！嘆：很多時候沒有選擇

曾敬驊（右）、李沐劇中是彼此的太陽。Netflix提供

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸歐陽悌（石知田飾）的欺凌，可說是劇中最慘角色，讓觀眾看了很心疼。

而在最新釋出的〈飛蛾與蝴蝶〉篇花絮中，曾敬驊分享李壬曜這個角色會如此悲劇，一切都是從家裡的狀況開始，很多時候他沒有選擇，一次一次的失望，更是讓他痛苦的原因，原本相信、依賴的慢慢跟他越來越遠。

但曉彤（李沐飾）的出現，讓李壬曜重新燃起了這些希望，成為他的救贖，曾敬驊說：「江曉彤對他們來說應該是很新鮮的，很像一大口空氣，他們的生活有很多缺氧的時候，想要努力呼吸可是有人奪走了這個權利的那些時候，曉彤就是在他們不知不覺中可以舒緩下來的，那樣子存在的氧氣。」

李沐（左）在《如果我不曾見過太陽》中對曾敬驊來說是個救贖。Netflix提供

角色家庭若互換！「愛」不會改變

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為：「我可能變成一個很陽光、開朗大方然後願意幫助人的男生，曉彤她可能就會變得很憂鬱，不太愛講話，其實他們兩個就算對調了家庭，在愛這件事情、感情上這件事情是不會改變的，他們就是命中注定會碰到彼此，曉彤也一樣會來救我，也會做出這種選擇，壬曜一樣，也會在曉彤最需要的時候出現。」

李沐則說：「如果李壬曜不是生在這樣的家庭的話，我覺得他是很有機會完成任何他想要做的事情的，即便他在家庭情況很不好的狀態下，他都還是很負責任，也還是有很多愛，所以如果他在曉彤這樣的家庭的話，這個能力會更完善的發揮。」

石知田為角色行為跟觀眾道歉。Netflix提供

雙反派引起討論！校霸石知田道歉了

飾演校霸的石知田則坦言：「非常開心看到Threads上洗版式的討論《太陽》，在此想先跟大家先說聲對不起，歐陽悌真的太壞了。不過滑社群時有點喜悲交加，喜的是看到這麼多人喜歡這個故事，沉溺在《太陽》宇宙裡，悲的是第一次飾影集中的大反派果然被狠狠的討厭了。」更呼籲大家：「專心的恨歐陽，但請愛石知田好嗎？」

姚淳耀以「壞壞惹人愛」K哥角色圈粉。Netflix提供

另一位飾演討債人K哥的姚淳耀對於戲劇掀起討論，用角色口頭禪喊：「超ㄅㄧㄤˋ的！」並說：「能以K哥壞壞惹人愛的角色出演，非常榮幸，希望壬曜最後能『功德圓滿，苦盡甘來』。」



