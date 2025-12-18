曾敬驊「太陽」陪一起哭 程予希：感謝男主角是他

（中央社記者洪素津台北18日電）演員程予希在影集「如果我不曾見過太陽」多次與曾敬驊對戲，她形容對方戲外有反差，愛玩夾娃娃機，還送過醜娃；戲裡卻能跟著哭、展現殺人狠勁，很感謝男主角是他。

程予希在「如果我不曾見過太陽」和曾敬驊、柯佳嬿、趙永馨有許多對手戲。今天程予希接受聯訪分享拍戲過程，提到曾敬驊不是那麼好聊天，但從以前就滿欣賞對方，「我對他印象很好，他很認真、禮貌、謙虛」，而劇中一幕監獄裡的對戲讓她印象深刻，「他讓這場戲很好，他陪我哭好幾次，我很感謝男主角是他」。

趙永馨和程予希在劇中飾演祖孫，程予希表示，跟趙永馨對戲時都是情緒很重的戲，「原本要殺掉奶奶那場戲，我們走戲花很多時間，一定要確保她的安全」。程予希提到，趙永馨本人很親切，「她在浴室刷我那場，因為機器很近，沒真的刷會很明顯，還是真的刷，但是她很關心會不會受傷」。

程予希演過不少角色，剛好都是女同志類的角色被看見，她不怕被定型，未來則希望挑戰喜劇。而被問起近況，她表示，下週將出發去加拿大溫哥華一個月唸英文，「我未來還是想要出國進修，這一次算是先體驗，去充實一下英文」。

程予希還期許明年底可以再次舉辦畫展，近期已開始嘗試新的媒材創作。程予希表示，當初決定踏上辦展這條路時，就已經下定決心希望能持續下去，對她而言，畫展不只是一次性的成果展示，而是一段長期累積的創作旅程。

另外，被問到演員好友孟耿如的近況，程予希表示，「我們現在還是會關心彼此，我覺得她狀態還行，我們都會約出來見面，不太會互相傳照片」。（編輯：張雅淨）1141218