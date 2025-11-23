曾敬驊「打破牆」首奪金馬獎！哽咽曝心願「帶爸媽出國」獲讚
新生代演員曾敬驊昨（22）晚憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，一度激動哽咽到說不出話，他透露此次拍戲盡力推開自己內心的1道牆，在和片中家人建立連結信任感，才有這麼多火花，「這是最難的部分也是最大的禮物」；而他也透露拿到金馬獎後最想帶爸媽出國，希望可以用獎盃讓他們放下工作、放下執念去玩，讓不少記者直呼「孝順」！
曾敬驊第二度入圍金馬獎，就擊敗黃鐙輝、姚淳耀、金士傑、黃秋生等實力派演員，獲得最佳男配角，從領獎到後台他一路哭不停，鮮少顯露情緒的他，表示在台下的時候其實有點害怕目光聚集，不習慣這個狀態所以有點放空，而在聽到自己名字出現後，腦中也閃過一路上碰到、感激的人。
曾敬驊獲得第62屆金馬獎最佳男配角獎。圖／台視新聞
曾敬驊透露，這次拍攝《我家的事》最大挑戰其實是自己過去拍戲時的軟肋，就是想要試著把團隊的信任、對導演的信任全部都給他們，他表示自己個性總是會有一道牆擋住，也非常清楚那道牆長什麼樣子，在成為演員之後他一直嘗試要打破，這次拍《我家的事》他盡力推開、建立信任感，才讓他完成整個表演，完全的相信這群人，才在互動上面有那麼多火花，「這是我這一部戲裡面覺得最難的地方，也是我最大的禮物」。
過去從《不良執念清除師》再到《我家的事》，曾敬驊似乎找到演出喜劇節奏，他認為一直以來自己似乎都把問題放錯地方，「太在意別人怎麼看我」，隨著慢慢找到所謂的喜感，就是他開始不想理會這些目光，領悟到單純活著就是很重要快樂的一件事，不需要花力氣煩惱有的沒的，因為根本沒有意義，也讓他感受到演戲原來可以這麼輕鬆。
曾敬驊獲得第62屆金馬獎最佳男配角獎。圖／台視新聞
而出道開始從《返校》、《刻在你心底的名字》到《我家的事》、《大濛》，曾敬驊被稱讚「億萬票房幸運星」，如今又拿下首座金馬獎，他談到最想做的事就是明年農曆過年帶爸媽出國，家中經營早餐店的他，父母多年來都在工作、沒有出國過，要說服他們放下工作是很難的一件事，希望這次拿到金馬獎，可以讓他們放下一些執念，曾敬驊願望一說出不僅掀起記者們直呼「好孝順、不要哭」等安慰，也讓人看見他的真性情。
責任編輯／張碧珊
