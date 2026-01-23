曾文南化水庫聯通管啟動 串接嘉南高3地互相支援供水

南台灣供水近年面臨嚴峻挑戰，2020年全台降雨量驟減，先後面臨梅雨季提早結束、夏季無颱風侵台等因素，台灣雨量從2020年6月份到2021年5月、達到1910年來最少，堪稱「百年大旱」，同時「供五停二」等限水措施也限制產業發展。為了應對類似狀況，經濟部水利署開始推動「珍珠串計畫」實現區域間水資源共享。

行政院長卓榮泰表示，「一條水管救了全世界，可以將曾文溪以北的曾文跟烏山頭、跟曾文溪以南的南化水庫串聯起來，到時候需要的時候，它可以發生很強的調節作用。」

在行政院長卓榮泰的見證下，曾文南化水庫聯通管工程，23日正式通水啟動。工程建置曾文水庫至南化淨水場間，約25公里輸水管線，設計雙向供水系統，最大每日輸水量可達80萬噸。而近期半導體產業蓬勃發展，則有望成為「大南方新矽谷」的水資源後盾。

科技民主與社會研究中心資深分析師宋至晟指出，「台南跟高雄這樣加起來，就以這一次的聯通管影響的範圍，每天大概30萬噸、越先進的製程，也就是說它的比如說像2奈米廠，或是到之後更先進的製程的話，其實它用水量的提升，就會是指數型的成長。」

專家分析，包含半導體、IC封測等都是高耗水產業，而半導體業需要的供水重點在穩定，聯通管則有助於電子廠度過南部枯水期與豐水期的特性。另外，水利署也強調對於民生、農業大有幫助。

水利署南區水資源副分署長陳柏宗表示，「因為南化水庫主要是民生供水，如果曾文支援南化也許這一塊，我們就可以支援，烏山頭水庫主要是農業用水，那南化水庫的水送過來，當然在農業用水這一塊，就可以獲得緩解。」

水利署解釋、大台南地區公共用水全仰賴水庫供給，曾文水庫與烏山頭水庫、原供水區域涵蓋嘉義及曾文溪以北，如今，聯通管串聯可將曾文水庫水源調度至南化淨水場，及高雄地區淨水場處理後，民生及農業用水、可擴大供應。

