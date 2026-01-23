曾文南化水庫聯通管通水 南市民生與產業用水獲得堅實保障





攸關南部地區水資源穩定供應的重大水利建設「曾文-南化水庫聯通管工程計畫」，歷經多年施工，今(23)日在曾文水庫舉行通水典禮，行政院長卓榮泰南下主持，並與台南市長黃偉哲共同啟動通水，見證南部地區水資源調度體系邁入嶄新里程碑。該工程完工通水後，將有效提升台南及南部地區整體供水調度能力與抗旱韌性，為市民生活與產業發展提供穩定可靠的水資源基礎。

行政院長卓榮泰表示，水資源是國家經濟發展與民生安定的命脈，面對極端氣候帶來的挑戰，前瞻水環境建設刻不容緩，曾文南化聯通管的通水，不僅是工程技術的展現，更是中央與地方攜手合作的成果，未來將能有效串聯南部水資源，確保枯水期的用水穩定，為南台灣的產業發展與民生用水提供更堅實的保障。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，水資源是極為珍貴的公共資源，台灣雖然年雨量充沛，卻因地形與蓄水條件限制，被聯合國列為水資源相對稀缺的國家，南部地區更曾歷經百年大旱，穩定供水始終是重要課題。此外，過去南化水庫在颱風或豪雨期間，經常因蓄水容量有限而自然溢流，每年溢流水量高達約千萬噸以上，因此，此次透過曾文、南化及烏山頭水庫的聯通管工程，將嘉南平原主要水庫系統有效串聯，未來可將南化水庫多餘水量調節至烏山頭水庫蓄存，並由曾文水庫發揮整體調節功能，大幅提升水資源運用效率。

水利局指出，曾文南化聯通管工程為行政院於107年核定之重大水利建設，納入前瞻基礎建設計畫推動，計畫期程自108年至114年，總經費約133億元，工程建置曾文水庫至南化淨水場間約25公里輸水管線，並設計雙向供水系統，最大每日輸水量可達80萬噸，可有效串聯曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫及高屏堰水系，建立南部區域水源互補與備援機制。另該工程充分利用水庫間高程差，採重力輸水方式進行雙向調度，不需額外動力即可完成輸水作業，兼顧節能與效率，並具備加值發電潛力，其相關設施亦可結合小水力發電系統，提升水資源使用附加價值，展現永續水利建設成果。

此外，實際運轉成效方面，聯通管已成功將原本可能於豐水期溢流之南化水庫水量，引至烏山頭水庫蓄存，累計蓄存水量約2,000萬噸，約為南化水庫庫容的四分之一；於枯水期則可由曾文及烏山頭水庫穩定支援南化系統供水，展現跨區調度實質效益，有效提升南部整體供水安全。

更多新聞推薦

● 高鐵2/24、25加開12班大學生5折優惠列車 1/27開放購票