曾文南化聯通管工程啟動 成大南方新矽谷水源後盾

在行政院長卓榮泰見證下，曾文南化聯通管工程正式啟動，也讓台灣南部水資源調動工程邁入新的里程碑。曾文南化聯通管工程自2019年起推動，總經費約133億元、管線長度約25.4公里，每日輸水量可達80萬噸，可把曾文、烏山頭與南化水庫三者串在一起，並與既有的南化高屏聯通管連通。

行政院長卓榮泰表示，「那麼台灣高科技產業在當時（2021乾旱）會受到相當大影響，不僅台灣受到影響，全球的高科技產業都受到影響，所以當初有一句話，一條水管救了全世界，可以將曾文溪以北的曾文跟烏山頭跟曾文溪以南的南化水庫串聯起來，到時候需要時可以它發生很強的調節作用。」

聯通管採雙向供水設計，全程以重力輸送，不需額外抽水，並結合小水力發電。

豐水期時高屏溪水量充沛，可由甲仙堰送水到南化，再往上送入曾文、烏山頭蓄存，避免南化水庫年年滿庫溢流，白白流失數千萬噸水；枯水期則可反向由庫容較大的曾文、烏山頭往南支援南化及高雄，用來穩定民生與產業用水。

台南市長黃偉哲指出，「每年光是南化水庫溢流出來的水量有將近6000到7000萬噸以上，所以對於農業用水、產業用水以及民生用水都是最大的保障。」

曾文南化聯通管工程是「珍珠串計畫」的重要一環，2021年南部曾面臨百年大旱，凸顯在極端氣候下的風險。聯通管完工後已成功多蓄存約2000萬噸水量，未來可大幅提升嘉義、台南、高雄整體供水備援能力，預估到203年備援率可達6成，被視為支撐南科、橋頭園區等「大南方新矽谷」發展的重要水源後盾。

