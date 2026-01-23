曾文南化聯通管通水 串聯南部3大水庫強化抗旱力

曾文南化聯通管通水了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

斥資一百三十三億打造廿五公里長的曾文南化聯通管工程，歷經六年打造，廿三日在行政院長卓榮泰等人聯合啟動下，通水了。卓榮泰也強調，五年前一條因乾旱造就「一條水管救了全世界」，如今聯通管通水了，正好揭示抗旱等三大效益。

南部珍珠串計畫的「曾文南化水庫聯通管」廿三日啟動通水了，卓榮泰譽此為「跨時代工程」，並強調具有穩定民生供水、支援產業發展，且強化抗旱功能，造福後代甚鉅。市長黃偉哲表示，台灣雖然年雨量充沛，卻因地形與蓄水條件限制，被聯合國列為水資源相對稀缺的國家，過去南化水庫經常因蓄水容量有限而自然溢流，每年溢流水量高達二千萬噸以上，此次透過曾文、南化及烏山頭水庫的聯通管工程，可將南化水庫多餘水量調節至烏山頭水庫蓄存，並由曾文水庫發揮整體調節功能，大幅提升水資源運用效率。

行政院長卓榮泰與眾多來賓一起參與通水典禮。（記者張淑娟攝）

卓榮泰表示，面對極端氣候帶來的挑戰，前瞻水環境建設刻不容緩，曾文南化聯通管的通水，未來將能有效串聯南部水資源，確保枯水期的用水穩定，為南台灣的產業發展與民生用水提供更堅實的保障。卓榮泰亦指出，過去工程已難以因應未來問題，尤其大南方矽谷計畫的推動，能源不可或缺，具前瞻性的曾文南化聯通管更顯重要，可穩定供水，還可發展綠電，是自然、永續、生態的示範點。

水利署長林元鵬則指出，大南方矽谷的發展用水，預估十年後，單日用水需求三百九十六萬公噸，水資源的區域調度相當重要，屆時每供應量多了近7%，所幸聯通管工程建置完成後，特設計雙向供水系統，最大每日輸水量可達八十萬噸，有效串聯曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫，以及高屏攔河堰等水系，可建立南部區域水源互補與備援機制。

此外，此工程也利用水庫間高程差，採重力輸水方式進行雙向調度，不需額外動力即可完成輸水作業，兼顧節能與效率。且工程相關設施還可結合小水力發電系統，以東口堰的裝置容量為例，預估每年發電量上千萬度，提升水資源使用附加價值，展現永續水利建設成果。再則豐水期時，聯通管可成功將原本可能溢流的南化水庫水量，引至烏山頭水庫蓄存，累計蓄存約二千萬噸，為南化水庫庫容的四分之一左右。