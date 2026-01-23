曾文南化聯通管通水 卓揆：實現三大目標

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（23）日出席「曾文南化聯通管工程計畫」通水典禮時表示，「曾文南化聯通管」可串聯曾文溪以北的曾文水庫、烏山頭水庫及曾文溪以南的南化水庫，有效調節兩地水資源，不僅穩定民生用水也支持當地產業發展，是劃時代的水利工程；感謝工程團隊過去6年多以來日以繼夜努力施工，完成曾文南化聯通管鋪設，實現「穩定民生用水、支持產業發展、強化抗旱能力」三大目標。

卓揆指出，未來「曾文南化聯通管」每日輸水量可達80萬噸，對南部地區供水安全具有三大重要功能，第一、穩定曾文溪南北地區居民民生用水；第二、嘉義、臺南、高雄作為「大南方新矽谷」重要基地，穩定供水有助支持產業同時帶動綠電發展。未來將在烏山頭水庫、南化水庫及曾文水庫交界的東口堰設置小水力發電，預估年發電量達1,100萬度，期盼成為永續生態的示範點；第三、強化臺灣抗旱能力，讓民生產業用水更穩定，目前政府已推動臺南海淡廠、高雄再生水廠並正在規劃嘉義海淡廠計畫，水利署將與地方政府充分合作，透過海淡水、再生水補充水資源。

卓揆說，經濟部水利署自2021年以來推動「珍珠串計畫」，串聯全國水庫，透過南水北調及中水雙調等方式，調度全國水資源，這也是此計畫的核心精神。目前北部可透過石門水庫、翡翠水庫進行區域調度；中部則以臺中為核心，串聯鯉魚潭、大甲溪、鳥嘴潭人工湖及湖山水庫；南部除既有曾文水庫至高屏堰系統外，今日正式通水的「曾文南化聯通管」，則可將曾文溪以北的曾文水庫、烏山頭水庫，與曾文溪以南的南化水庫串聯，未來在必要時發揮高度調節功能，使每一滴水都能有效供應民生與支持產業，實現「不浪費一滴水、珍惜每一滴水、也善用每一滴水」是劃時代的水利工程。

卓揆進一步表示，2021年前後當時臺灣適逢百年大旱，所幸當時透過「桃園新竹備援管線」，讓桃園地區水資源能有效支援新竹地區用水，維繫高科技產業不停產，可說是「一條水管救了全世界」，若非珍珠串計畫，臺灣高科技產業勢必受到很大衝擊，甚至全球高科技產業都會受到影響，如此具有前瞻視野的擘劃，值得給予所有工程人員掌聲肯定。

卓揆提到，「曾文南化聯通管工程計畫」於2018年由時任行政院長的總統賴清德核定，歷經蘇貞昌前院長、陳建仁前院長延續推動，至今完成通水，是歷任行政院長共同留給地方的重要民生工程。此工程經費達133億元，當中127億元來自「前瞻基礎建設計畫」特別預算支應，由此可見不論是公務預算、年度預算或是特別預算，政府的每筆國家預算都會對未來下一代帶來重要影響。

行政院長卓榮泰今日出席「曾文南化聯通管工程計畫」通水典禮，說明施工完成對南部地區供水安全具有三大重要功能。（行政院提供）