曾文南化聯通管通水 卓榮泰：編千億整治河川需預算支持

行政院長卓榮泰廿三日參加曾文南化聯通管通水典禮，特以「千里之堤潰於蟻穴」為例，期待國會儘速展開今年度總預算全面審查。卓榮泰表示，今年行政院編列四年一千億要整治各縣市管河川，且還有各項公共工程要推動，若沒有預算支持，如同千里堤防有了小裂縫，所以預算應儘速審查。

卓榮泰表示，預算未開始審議是今年最大的隱憂，期待國會能夠儘速展開今年度的總預算全面審查，讓新一年所擘劃的重要施政順利展開，同時也讓連續的工程不中斷。他指出，曾文南化連通管每日有八十萬噸的出水量，這具有三個功能，一是穩定民生用水，二可支援產業發展，有了水資源就可穩定產業，且還帶動綠電發展，此建設有小水利的發電，發電量超過一千萬噸，是個自然永續生態的示範區，第三還有抗旱的功能，因此這長達廿五公里的連通管是重要民生和產業工程。

隨即卓榮泰也以「千里之行始於足下」為例，直指走千里還是要從當下的第一步開始走，任何宏偉的工程，都從當時設計施工開始。而另一句「千里之堤潰於蟻穴」，則說明堤防若有螞蟻穴洞就會破壞堤防的安全，所以有必要好好維護公共工程，也就是要即時展開各項工程的進行。

話鋒一轉，卓榮泰表示，國家預算很重要會影響到未來，而目前國家建設在水資源的擴張使用，若沒辦法得到預算的支持，就像是千里的堤防發生了一塊小小的裂縫，應該要趕快補起來，今年行政院編列四年一千億元要做各縣市管河川整治改善，而今年先編一百四十七億，逐年再增加，且明年水利署更有六年大計畫，要針對台灣全面水資源做擘劃，讓台灣進入更安全更豐沛支應民生和產業的時代，因此總預算應儘快全面審查，讓接續的工程能進行下去。