曾文南化聯通管通水 南台用水後盾

行政院長卓榮泰與行政院李慧芝發言人、經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、南水分署長吳嘉恆、南市長黃偉哲及自來水公司董事長李嘉榮主持曾文南化聯通管通水啟用儀式。（記者李嘉祥攝）

▲行政院長卓榮泰與行政院李慧芝發言人、經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、南水分署長吳嘉恆、南市長黃偉哲及自來水公司董事長李嘉榮主持曾文南化聯通管通水啟用儀式。（記者李嘉祥攝）

攸關南部地區水資源穩定供應重大水利建設「曾文－南化水庫聯通管工程計畫」歷經六年施工後，昨（廿三）日於曾文水庫舉行通水典禮，行政院長卓榮泰與發言人李慧芝、經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、南水分署長吳嘉恆、臺南市長黃偉哲及自來水公司董事長李嘉榮聯合啟動，見證南部地區水資源調度體系邁入新里程碑。

廣告 廣告

卓榮泰院長表示，「曾文南化聯通管計畫」串連曾文、烏山頭及南化三水庫，由時任行政院長的賴清德總統核定，歷經多任院長推動，總工程經費達一百卅三億元，未來每日輸水量可達八十萬噸，是劃時代的水利工程，感謝工程團隊六年多來努力，實現「穩定民生用水、支持產業發展、強化抗旱能力」三大目標；未來將在烏山頭水庫、南化水庫及曾文水庫交界的東口堰設置小水力發電，預估年發電量達一千一百萬度，期盼成為永續生態示範點。

黃偉哲市長指出，臺灣雖年雨量充沛，但因地形與蓄水條件限制，被聯合國列為水資源相對稀缺國家，南部更曾歷經百年大旱，穩定供水成為重要課題；隨著南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城等高科技產業擴展，用水需求大幅成長，曾文南化聯通管工程完工通水後，可有效提升南部地區整體供水調度能力與抗旱韌性，為市民生活與產業發展提供穩定可靠的水資源基礎。

水利局說明，曾文－南化聯通管工程建置曾文水庫至南化淨水場間約廿五公里輸水管線，並設計雙向供水系統，利用水庫間高程差，採重力輸水方式進行雙向調度，不需額外動力即可完成輸水作業，兼顧節能與效率，並具備加值發電潛力，亦可結合小水力發電系統，提升水資源使用附加價值。