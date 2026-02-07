曾文彥《人間獨旅》特展 書寫行走中的內在風景

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市藝文推廣處駐館藝術家曾文彥《人間獨旅》特展，今（7）日於1 樓特展室登場，曾文彥以多年旅行與登山經驗為創作基礎，分「山旅孤行」與「人間獨旅」2大主題，透過攝影、素描、文字交織，書寫行走中的內在風景，72件鉛筆素描作品，精細而樸質呈現一段關於行走、凝視與自我對話的藝術旅程。

北市藝推處處長詹素貞表示，繼2024年藝推處展出《山旅孤行》後，曾文彥今年以《人間獨旅》為題展出，邀觀眾靜心行走，走入更為深層的內在世界，探討「孤」與「獨」在生命歷程的意義，在行走與停留之間，重新與自己相遇，展期至3 月 29 日，讓藝術成為陪伴生活、安放心靈的力量。

詹素貞指出，藝術創作本質是一項孤獨歷程，曾文彥在「孤」與「獨」二字著力甚深，無論山林中的獨行，或回返人間的行旅，其終極目標皆指向「返回斯世」，讓個人思想得以與世界產生無形而深刻的情感流通，而藝術創作正是這樣情感交流的關鍵橋梁。

詹素貞形容，曾文彥的創作狀態呈現一種奇妙的對比，在山間獨行、在人間獨旅，看似是「出世」的遠離，實則是更深層的「入世」；看似手持的是「空」，內心實則執「有」。她並以佛教「寧可著有如須彌山，不可著空如芥子許」形容藝術家對藝術與生命的堅持，這份執著使其在孤獨的創作道路上，仍保有對世間真切而深沉的情感。

曾文彥導覽時表示，《奇萊山雪季蒼白的記憶》是當年攀登奇萊山，遭逢同伴山難事件後，他在山上駐足的身影。《天使的眼淚 嘉明湖》則是臺灣第二高的高山湖泊，位於中央山脈南段臺東縣海端鄉，因湖水湛藍、呈完美橢圓形，綻放撩動人心的魔力。

再如，《雪山山脈聖稜線 童話故事 雪北山屋》畫的是雪山山脈聖稜線上，媲美童話故事的「雪北山屋」，孤寂的山屋撫慰山旅過客的心，山屋只是長天數高山縱走的其中一個驛站，下一個遠征山頭才開始。《中山山脈南三段 無雙吊橋》則是被山友視為最危險路段，一趟令人瑟瑟發抖的行腳。

曾文彥指出，《新北市平溪十分車站》則是離別與重逢的交會點，代表著人生的流動與相聚離散，畫面中多條軌道的交會與分叉，透過筆觸營造枕木動態感，讓鐵軌成為情感的載體。《侯硐貓村 子貓物語》則是紀錄一隻雙眼對望許久的街貓，人與貓對話過程，雙方都在彼此評價打量。

此外，《西藏阿里 周仁波齊》位於青藏高原北部，平均海拔超過4500公尺，以神山「岡仁波齊」著稱，是藏傳佛教朝聖中心，阿里地區以其絕無僅有的蒼茫荒原與虔誠的信仰文化，被譽為人一輩子應該去一次的地方。

前袖珍博物館館長、藝術家曹文瑞指出，曾文彥早年即以特立獨行的創作性格在同儕中脫穎而出，並形塑獨特的繪畫語彙。曾文彥美國學成返國，投入長達20多年的美術教育，疫情期間關閉畫室成為重要轉折，全心投入藝術創作，將攝影的精準、登山的體能歷練與繪畫的感性筆觸融為一體，形塑真誠而自然的創作風格。曾文彥在技法獨樹一幟，以粗硬鉛筆模擬如水墨「皴法」般的筆觸效果，在紙上堆疊出厚實而富質感的畫面，將百岳山林中的孤行經驗，轉化為當代視覺藝術的深層表現。

曾文彥提到，人生就像創作，發自內心的信念所驅動，不盲目從眾，他每天在畫室創作，透過天空的色溫感知時刻，在部落格寫了10多年文章，從旅行寫到爬山，文章累積超過30幾萬字，擷取部分內容為這次展覽說明。

曾文彥分析，觀眾走進展覽大致可分為3種類型，一是與畫家有深刻交情者，二是長期敬佩藝術家創作的支持者，三則是原本不認識畫家，卻能從作品中獲得啟迪的觀眾。感謝藝推處是重要藝文拓展據點，可吸引新的觀眾族群，更是少數全臺展覽可開放至晚間9點的現代化展場。

藝術家曾文彥以多年旅行與登山經驗為基礎，透過素描書寫行走中的內在風景。（記者黃朝琴攝）

藝術家曾文彥《人間獨旅》特展，今（7）日於北市藝推處1 樓特展室登場。（記者黃朝琴攝）

曾文彥將百岳山林中的孤行經驗，轉化為當代視覺藝術的深層表現。（記者黃朝琴攝）

曾文彥技法獨樹一幟，以粗硬鉛筆模擬如水墨「皴法」般的筆觸效果。（記者黃朝琴攝）

《中山山脈南三段 無雙吊橋》則是被山友視為最危險路段，一趟令人瑟瑟發抖的行腳。（記者黃朝琴攝）

攝影、素描、文字交織，書寫行走中的內在風景。（記者黃朝琴攝）

百岳山林中的孤行經，在紙上堆疊出厚實而富質感的畫面。（記者黃朝琴攝）

曾文彥將攝影的精準、登山的體能歷練，與繪畫的感性筆觸融為一體，（記者黃朝琴攝）

《奇萊山雪季蒼白的記憶》是遭逢同伴山難事件後，在山上駐足的身影。（記者黃朝琴攝）

《天使的眼淚 嘉明湖》是臺灣第二高的高山湖泊，綻放撩動人心的魔力。（記者黃朝琴攝）

百岳山林中的孤行經驗，轉化為當代視覺藝術的深層表現。（記者黃朝琴攝）

曾文彥《人間獨旅》特展分「山旅孤行」與「人間獨旅」2大主題，展示72件鉛筆素描。（記者黃朝琴攝）

《侯硐貓村 子貓物語》（圖左）紀錄一隻雙眼對望許久的街貓。（記者黃朝琴攝）

《雪山山脈聖稜線 童話故事 雪北山屋》，孤寂山屋撫慰山旅過客的心。（記者黃朝琴攝）

鉛筆素描精細而樸質呈現，一段行走、凝視與自我對話的藝術旅程。（記者黃朝琴攝）