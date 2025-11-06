曾文水庫峽谷音樂會 草地市集大放送消費滿百抽機車

【記者 吳瑞興／台南市 報導】由知名大提琴家張正傑、十鼓擊樂團領銜演出的曾文水庫峽谷音樂會即將於11月15日及16日在嘉義大埔熱鬧登場，除了音樂會演出，活動現場於同心橋旁設有草地市集，邀您一同品嚐在地小吃、選購創意手作商品，並透過大螢幕同步欣賞音樂會直播。市集期間單筆消費滿100元即可參加摸彩，就有機會將機車(1天1臺)、自行車(1天6臺)等豐富好禮帶回家!連續兩天驚喜不斷、好禮抽不停，歡迎大小朋友一同參與。

本次特色市集匯聚豐富舞臺節目與驚喜連連的摸彩活動，並透過大螢幕同步直播音樂會，讓觀眾無論身處市集任何角落，都能沉浸在美妙樂聲中。現場整體佈置搭配懶骨頭、抱枕與簡約木框架背板，營造出宛如臺版塞納河畔的浪漫氛圍。旅人可隨性席地而坐，或倚靠傘桌品嚐咖啡、欣賞山水間流動的樂聲，享受可坐、可躺、可拍、可談的慵懶氛圍。

市集邀請來自在地業者、咖啡餐車與創意手作品牌共計15攤，提供多樣飲品、鹹食小吃及農特產品等特色商品。兩天市集將自上午10點半開始，舞臺節目陣容也十分精彩，包含小花樂團、Roger（一封）、男迴九線、黑色素樂團，最終由在曾文水庫音樂平臺上的音樂會壓軸直播登場，演出高潮迭起。活動期間將穿插五場抽獎環節，只要在市集單筆消費滿100元，即可參加摸彩，有機會將機車、自行車等大獎帶回家！不論您是喜歡聽音樂、逛市集，還是單純想找個地方喝杯咖啡放鬆身心，這場融合自然與藝術的「慢遊」體驗，絕對值得您親身走一趟。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長也提醒民眾，把握「消費滿額抽好禮」活動機會，活動期間自9月19日至11月17日，集結嘉義大埔及周邊66間合作店家共同響應，凡於指定店家消費達滿額條件，就有機會抽中5公克黃金條塊、Beats Studio Pro無線耳機、Xbox Series S主機、歐都納住宿券等豐富好禮。特別提醒，11月15日與16日當天凡於大埔鄉合作店家消費後，還可至活動市集現場兌換市集摸彩券，同樣能參加每日限定的抽機車活動，讓您的消費更具驚喜與回饋。歡迎大家走進曾文水庫，以壯麗山水為舞臺，欣賞音樂表演、品味市集風情，還有機會把大獎帶回家！

圖：由知名大提琴家張正傑、十鼓擊樂團領銜演出的曾文水庫峽谷音樂會即將於11月15日及16日在嘉義大埔熱鬧登場，除了音樂會演出，活動現場於同心橋旁設有草地市集，邀您一同品嚐在地小吃、選購創意手作商品。（照片觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）